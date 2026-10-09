Новое обновление для Warcraft 3: Reforged сломало сохранения игроков - разработчики временно откатили игру

7 октября разработчики Warcraft 3 выпустили обновление 3.0.1, в котором были внесены изменения в баланс кампании и исправлены ошибки. Патч тестировался в течение нескольких недель на тестовом сервере (PTR), однако на релизе игроки столкнулись с непредвиденной ошибкой — обновление удалило сохранения игроков в кампании Forsaken Kingdom.
Разработчики откатили обратно обновление 3.0.1 на 3.0.0, чтобы дать игрокам дополнительное время пройти сюжетные кампании до того, как патч 3.0.1 сделает их старые сохранения несовместимыми. Разработчики объяснили, что подобный баг произошел из-за сложностей работы старого движка с новой графикой и пообещали все исправить.
Мы вернули игру к версии 3.0.0 и планируем вновь выпустить обновление 3.0.1 в ближайшие недели. Это даст игрокам дополнительное время на прохождение актов до того, как сохранения станут недоступными. Обновление 3.0.1 останется в текущей ветке PTR для дальнейшего тестирования.
Разработчики планируют выпустить обновление 3.0.1 заново в ближайшие недели.
я как последний чмоня, сменил регион, купил длс за 4к что бы узнать что игра вылетает от любого пердежа в игре
Если починили то збс, а то да пару недель назад когда начал играть, старые сохранки не загрузить-вылетает. думаю ок всё таки они древние, начну с нуля нет проблем, пару миссий прощёл и всё что бы не делал вылет. дико бобануло не из за просраных 4к, а то что игре хренова тучу лет и она не работает так как пока я искал решение которое не нащёл оно было и 5 лет назад
ps они и сохранки снесли лол опять с нуля играть))) близы близы)
Ндаа. . . Blizzard уже давно не та 😩
Ждём дальше 4.0, походу.