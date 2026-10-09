Новое обновление для Warcraft 3: Reforged сломало сохранения игроков - разработчики временно откатили игру

7 октября разработчики Warcraft 3 выпустили обновление 3.0.1, в котором были внесены изменения в баланс кампании и исправлены ошибки. Патч тестировался в течение нескольких недель на тестовом сервере (PTR), однако на релизе игроки столкнулись с непредвиденной ошибкой — обновление удалило сохранения игроков в кампании Forsaken Kingdom.

Разработчики откатили обратно обновление 3.0.1 на 3.0.0, чтобы дать игрокам дополнительное время пройти сюжетные кампании до того, как патч 3.0.1 сделает их старые сохранения несовместимыми. Разработчики объяснили, что подобный баг произошел из-за сложностей работы старого движка с новой графикой и пообещали все исправить.

Мы вернули игру к версии 3.0.0 и планируем вновь выпустить обновление 3.0.1 в ближайшие недели. Это даст игрокам дополнительное время на прохождение актов до того, как сохранения станут недоступными. Обновление 3.0.1 останется в текущей ветке PTR для дальнейшего тестирования.

Разработчики планируют выпустить обновление 3.0.1 заново в ближайшие недели.