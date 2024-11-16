Патч Warcraft 3: Reforged лишил европейских геймеров оригинала

Обновление Warcraft III: Reforged до версии 2.0 вызвало негативную реакцию у игроков, так как многие владельцы оригинальной игры столкнулись с требованием покупки Reforged для доступа к игре.



Пользователи на Reddit и форумах Blizzard выразили недовольство, так как многие из них владеют оригиналом на протяжении многих лет и не планировали покупать ремастер. Они надеялись, что проблема является ошибкой, а не попыткой Blizzard заработать на поклонниках легендарной стратегии. В ответ на критику компания признала наличие проблемы с входом на европейских серверах и пообещала исправить ситуацию. К счастью, для некоторых пользователей проблема уже решена, однако инцидент стал неудачным началом для обновления.



Кроме того, Blizzard анонсировала ремастеры двух первых частей Warcraft и сообщила о разработке нового шутера с открытым миром.