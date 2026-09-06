По слухам, Blizzard готовит для Warcraft 3: Reforged крупное обновление 3.0

Информацию о начале работ над патчем сообщил известный датамайнер Stiven.

По его словам, сейчас Blizzard активно работает над крупным обновлением 3.0 для Warcraft 3: Reforged, которое, скорее всего, покажут на грядущем BlizzCon 2026. Текущая актуальная версия игры - 2.0.4, однако в базах данных были замечены изменения, указывающие на подготовку следующего крупного патча.

Датамайнер не стал разглашать всех подробностей, но отметил, что ранее все обновления для игры были промежуточными, но на этот раз разработчики готовят что-то действительно крупное.

Сообщество на Reddit активно обсуждают возможный масштаб нововведений, хотя официальных анонсов от компании еще не поступало.

Ох, похоже, хорошие новости для фанатов Warcraft 3. Blizzard активно работает над версией Warcraft III 3.0. Я знаю, ты прочитал 2.0.4, но именно это они и хотят, чтобы ты увидел :) Я честно игнорировал все обновления разработчиков WС3, которые происходили, пока не увидел, что они на самом деле делают. Полагаю, игроки WC3 получат что-то новенькое на BlizzCon 2026.

Напоминаем вам, что в конце 2024 года Warcraft 3: Reforged уже получила крупное обновление 2.0, которое переработало графику, улучшило освещение и интерфейс, а также добавило элементы классического стиля. Ожидается, что версия 3.0 продолжит улучшать техническое состояние игры.