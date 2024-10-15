По слухам, Blizzard готовят масштабное обновление 2.0 для Warcraft 3: Reforged

Похоже, Blizzard готовится выпустить глобальное обновление для многострадального Warcraft 3: Reforged, который вышел четыре года назад в сыром виде, и тем самым, возможно, привести игру в порядок.

На внутренних тестовых серверах компании была замечена сборка игры под номером 2.0.0, которая, к сожалению, пока доступна лишь разработчикам игры. Пока Blizzard нигде не публиковала официальной информации по этому поводу, но в прошлом году проводила опрос, в котором интересовалась мнением игроков о "мягком" перезапуске игры. Есть вероятность, что это обновление готовят показать вместе с другими новинками в ноябре, когда вселенная World of Warcraft будет праздновать свое 20-ти летие.

Напоминаем вам, что анонс Warcraft 3: Reforged состоялся на BlizzCon в далеком 2018 году. Спустя два года состоялся релиз, который стал, мягко говоря, большим разочарованием среди фанатов игры. В основном игроки критиковали игру за отвратительную оптимизацию, плохую графику, удаленный функционал из оригинальной игры и за прочие не выполненные обещания со стороны Blizzard.