Представлена Статуэтка Тиранды Шелест Ветра из Warcraft 3: Reforged

Студия по изготовлению качественных фигурок, Monster Studio, представили свое новое творение - статуэтку Тиранды Шелест Ветра верхом на ночном саблезубе. Модель статуетки повторяет ее модель из Warcraft 3: Reforged и выполнена в масштабе 1/5. Размеры статуэтки состовляют 40х19,5х44 сантиметров, а выполнена она из искусственного камня и полиуретана.

Выпустить фигурку планируют в 1-м квартале 2025 года по цене от 400 долларов ограниченным тиражом 128 копий.