Представлена Статуэтка Тиранды Шелест Ветра из Warcraft 3: Reforged

Студия по изготовлению качественных фигурок, Monster Studio, представили свое новое творение - статуэтку Тиранды Шелест Ветра верхом на ночном саблезубе. Модель статуетки повторяет ее модель из Warcraft 3: Reforged и выполнена в масштабе 1/5. Размеры статуэтки состовляют 40х19,5х44 сантиметров, а выполнена она из искусственного камня и полиуретана.
Выпустить фигурку планируют в 1-м квартале 2025 года по цене от 400 долларов ограниченным тиражом 128 копий.
не раздеваемая?)
А тему то не раскрыли.
какая бы убогая цветокоррекция и освещение не были в ремастере, но вот модельки там реально охрененные
Согласен.
Вот тут не согласен. Новые модельки на любителя.
По стилистике Варкрафту только не подходят.
У статуи лицо глупое, несимпатичное. Кому оно нахрен надо, только паразитируют на чужом творении.
Если бы такая тиранда действительно была в Reforged, то ремастер был бы лучше на 0.1.5%
так она там итак такая же
Ага но прикрытая и на арте, в отличие от поста, примерно как лучница. Не конечно я не похабник (по крайней мере не в открытую) но вы вообще видели их модели в игре? всратые как и сама игра..
Очень актуально в 2025