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Warcraft 3: Reforged 28.01.2020
Стратегия, Мультиплеер, RTS, Строительство, Вид сверху
5.5 713 оценок

Представлена Статуэтка Тиранды Шелест Ветра из Warcraft 3: Reforged

Solstice
Новости

Студия по изготовлению качественных фигурок, Monster Studio, представили свое новое творение - статуэтку Тиранды Шелест Ветра верхом на ночном саблезубе. Модель статуетки повторяет ее модель из Warcraft 3: Reforged и выполнена в масштабе 1/5. Размеры статуэтки состовляют 40х19,5х44 сантиметров, а выполнена она из искусственного камня и полиуретана.

Выпустить фигурку планируют в 1-м квартале 2025 года по цене от 400 долларов ограниченным тиражом 128 копий.

9
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Talendor3

не раздеваемая?)

3
AT_Sagor

А тему то не раскрыли.

1
SaintsEagle

какая бы убогая цветокоррекция и освещение не были в ремастере, но вот модельки там реально охрененные

1
Solstice
какая бы убогая цветокоррекция и освещение не были в ремастере

Согласен.

но вот модельки там реально охрененные

Вот тут не согласен. Новые модельки на любителя.

1
РикоЧико

По стилистике Варкрафту только не подходят.

0
Lexus Black

У статуи лицо глупое, несимпатичное. Кому оно нахрен надо, только паразитируют на чужом творении.

0
Alex play 98

Если бы такая тиранда действительно была в Reforged, то ремастер был бы лучше на 0.1.5%

0
SaintsEagle

так она там итак такая же

0
Alex play 98 SaintsEagle

Ага но прикрытая и на арте, в отличие от поста, примерно как лучница. Не конечно я не похабник (по крайней мере не в открытую) но вы вообще видели их модели в игре? всратые как и сама игра..

0
da2dy

Очень актуально в 2025

-3