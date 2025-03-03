Профессиональный аниматор представил ремастер вступительного ролика Warcraft 3: Reign of Chaos

Компания Blizzard всегда славилась своими кинематографичными роликами, особенно в своих старых играх, качество которых было высочайшего уровня. На днях один профессиональный аниматор по имени Алиреза Ахбарирабани решил осовременить вступительный ролик одной из культовых игр комании - Warcraft 3.

Речь идет об вступительном синематике к Reign of Chaos, где армия Орды и Альянса мчались навстречу друг к другу, что бы начать свое сражение. Аниматор постарался приблизить события ролика к оригиналу и даже выполнил его в Discreet 3dsmax, в котором его создавали Blizzard в начале нулевых.

Вступительный ролик Warcraft 3 стал для меня переломным моментом. Когда я впервые увидел его, я был очарован его сюжетом, атмосферой и качеством. Он оставил такое неизгладимое впечатление, что я мечтал однажды собственными силами сделать его ремастер.



Я глубоко уважаю создавших этот ролик художников и благодарен за вдохновение, которое он подарил моему поколению. Надеюсь, вам понравится этот ремастер так же, как мне понравилось работать над ним!

Переснятый ролик:

Оригинальный ролик: