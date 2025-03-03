ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Warcraft 3: Reforged 28.01.2020
Стратегия, Мультиплеер, RTS, Строительство, Вид сверху
5.9 856 оценок

Профессиональный аниматор представил ремастер вступительного ролика Warcraft 3: Reign of Chaos

Solstice
Новости

Компания Blizzard всегда славилась своими кинематографичными роликами, особенно в своих старых играх, качество которых было высочайшего уровня. На днях один профессиональный аниматор по имени Алиреза Ахбарирабани решил осовременить вступительный ролик одной из культовых игр комании - Warcraft 3.

Речь идет об вступительном синематике к Reign of Chaos, где армия Орды и Альянса мчались навстречу друг к другу, что бы начать свое сражение. Аниматор постарался приблизить события ролика к оригиналу и даже выполнил его в Discreet 3dsmax, в котором его создавали Blizzard в начале нулевых.

Вступительный ролик Warcraft 3 стал для меня переломным моментом. Когда я впервые увидел его, я был очарован его сюжетом, атмосферой и качеством. Он оставил такое неизгладимое впечатление, что я мечтал однажды собственными силами сделать его ремастер.

Я глубоко уважаю создавших этот ролик художников и благодарен за вдохновение, которое он подарил моему поколению. Надеюсь, вам понравится этот ремастер так же, как мне понравилось работать над ним!

Переснятый ролик:

Оригинальный ролик:

9
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
DennisSport

в оригинале анимация и эффекты от действий мне больше понравились, а так да картинка улучшилась, но за счет новых технологий а не умений аниматора

3
wollcroft

Круто получилось, я думал, что нейросеть очередная, а нет)

1
Товарищ Марик

Не, фигня, мало фреймов анимации, куда-то делся столб пыли когда бежит толпа, барабанщик не старается :)

0
vertehwost

Концовки нет , там где Тралл пробуждается , да и вообще много чего

-1