Разработчики Warcraft 3 не спешат возвращать локальную сеть после волны критики

Масштабный патч 2.0 и графический набор Definitive Edition для Warcraft 3: Reforged принесли игрокам не только обновленную картинку, но и серьезные технические ограничения. Стратегия одновременно лишилась привычных сетевых возможностей, существовавших более 20 лет, и получила заметные визуальные упрощения. Пользователи столкнулись с принудительной привязкой к интернету, плоским освещением и эффектом парящих над землей персонажей.

Полное удаление игры по локальной сети и автономного одиночного режима вызвало шквал критики со стороны игрового сообщества. Руководитель проекта Брэд Чан во время интервью на фестивале BlizzCon 2026 попытался оправдать непопулярное решение техническими сложностями. На прямой вопрос о возвращении классического формата он ответил уклончиво, заявив, что команде еще предстоит изучить технические барьеры. Брэд Чан подчеркнул, что современные сетевые платформы функционируют на уровне, который находится полностью вне его личного контроля.

Ведущий дизайнер проекта Сэм Ким также подтвердил бессилие команды перед корпоративными стандартами издателя. Вопросы функционирования серверов Battle.net и глобальной архитектуры сервиса он назвал сферой, находящейся далеко за пределами его зарплатной ставки. В результате классическая стратегия оказалась намертво привязана к постоянному подключению, из-за чего одиночные матчи теперь полностью зависят от работоспособности удаленных серверов компании.

Параллельно волну недовольства вызвал графический пакет Definitive Edition. Игроки обратили внимание на излишне едкую цветовую палитру ландшафта, размытые текстуры и неестественное положение отрядов, которые визуально зависают в воздухе над травой. Арт-директор Дэвид Ок признал наличие проблемы и раскрыл неудобную причину дефекта. Разработчики намеренно вырезали технологию фонового затенения ambient occlusion, отвечавшую за мягкие контактные тени под ногами бойцов и фундаментами зданий.

По словам Дэвида Ока, технология оказалась слишком тяжелой для производительности в сочетании с новыми детализированными моделями. Студия побоялась, что стратегия начнет тормозить на слабых компьютерах, и пошла на принудительное ухудшение картинки, аргументируя это тем, что далеко не у каждого пользователя установлены флагманские видеокарты современной 5000 серии. При динамическом фронтальном освещении тени отбрасываются назад, а из-за вырезанного фонового затемнения под персонажами образовалась визуальная пустота, разрушающая иллюзию контакта с поверхностью.

Дэвид Ок назвал критику фанатов абсолютно справедливой и заверил, что художники ищут способы вернуть контактные тени с помощью других алгоритмов оптимизации. На данный момент студия сосредоточена на исправлении баланса и сборе жалоб на официальных форумах, пока игра продолжает требовать обязательное подключение к сети даже для тренировочных матчей.