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Warcraft 3: Reforged 28.01.2020
Стратегия, Мультиплеер, RTS, Строительство, Вид сверху
6 882 оценки

Разработчики Warcraft 3: Reforged выпустили срочные исправления для обновления 2.0.2

Solstice Solstice

Для Warcraft 3: Reforged вышло небольшое обновление, в котором разработчики внесли несколько изменений в баланс, откатили некоторые изменения обновления 2.0.2, а также исправили несколько неполадок.

Срочные исправления Warcraft III: Reforged – 29 апреля

В силу вступили следующие срочные исправления:

Исправленные неполадки

  • Исправлена неполадка с некорректным применением настроек масштабирования.

Общее

  • Вето на карты увеличено с 3 до 4.

Люди

  • Затраты маны на "Вытягивание маны" увеличены с 10/10/10 до 25/25/25.
  • Время восстановления "Вытягивания маны" увеличено с 6/6/6 до 8/8/8.

Ночные эльфы

  • Время изучения "Ультразрения" увеличено с 30 до 45 сек.
  • Время действия "Часового" уменьшено с 300 до 120 сек.

Нежить

  • Время восполнения запасов Ритуального кинжала уменьшено с 90 до 75 сек.

Нейтральные

  • Урон "Постоянного воспламенения" инфернала и "Постоянного воспламенения" пандарена увеличен с 5 до 10 (это отменяет незапланированное изменение).
  • Перенос здоровья "Вытягиванием жизни" Темного следопыта больше не ослабляется сопротивлением заклинателя и теперь может воздействовать на невосприимчивые к магии цели. Объем вытягивания этой способности остался без изменений.
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