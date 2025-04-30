Разработчики Warcraft 3: Reforged выпустили срочные исправления для обновления 2.0.2

Для Warcraft 3: Reforged вышло небольшое обновление, в котором разработчики внесли несколько изменений в баланс, откатили некоторые изменения обновления 2.0.2, а также исправили несколько неполадок.
Срочные исправления Warcraft III: Reforged – 29 апреля
В силу вступили следующие срочные исправления:
Исправленные неполадки
- Исправлена неполадка с некорректным применением настроек масштабирования.
Общее
- Вето на карты увеличено с 3 до 4.
Люди
- Затраты маны на "Вытягивание маны" увеличены с 10/10/10 до 25/25/25.
- Время восстановления "Вытягивания маны" увеличено с 6/6/6 до 8/8/8.
Ночные эльфы
- Время изучения "Ультразрения" увеличено с 30 до 45 сек.
- Время действия "Часового" уменьшено с 300 до 120 сек.
Нежить
- Время восполнения запасов Ритуального кинжала уменьшено с 90 до 75 сек.
Нейтральные
- Урон "Постоянного воспламенения" инфернала и "Постоянного воспламенения" пандарена увеличен с 5 до 10 (это отменяет незапланированное изменение).
- Перенос здоровья "Вытягиванием жизни" Темного следопыта больше не ослабляется сопротивлением заклинателя и теперь может воздействовать на невосприимчивые к магии цели. Объем вытягивания этой способности остался без изменений.
когда они уже его долилят то?