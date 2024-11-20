Разработчики Warcraft 3: Reforged выпустили срочные исправления к обновлению 2.0

На официальном форуме Warcraft 3: Reforged был опубликован патч-ноут, в котором разработчики исправили различные неполадки игры, с которыми столкнулись игроки после выхода крупного обновления 2.0 на прошлой неделе. Обновление уже доступно в лаунчере Battle.net.
Срочные исправления Warcraft III: Reforged – 20 ноября
- Исправлена неполадка, в результате которой некоторые игроки не могли войти в игру.
- Исправлена неполадка, в результате которой некоторые игроки не могли открыть меню опций.
- Исправлена неполадка с некорректной версией игры для пользователей Mac.
- Исправлена неполадка, в результате которой некоторые игроки на Mac не могли войти в игру.
- Исправлена неполадка с базой данных сервера, в результате которой результаты матчей не учитывались.
- Повышена производительность сервера для решения неполадки, в результате которой интерфейс клиента переставал отвечать у некоторых игроков.
- Исправлена неполадка, в результате которой создание длинных сообщений могло нарушить работу лобби пользовательских матчей.
- Добавлен функционал предварительного обзора карты, когда игрок наводит указатель мыши на список карты в меню подготовки PvP-матча.
- Добавлена пометка создателя игры в списке лобби пользовательских матчей.
- Добавлены звуковые эффекты для переключателей в меню Reforged.
- Добавлен фильтр для музыки из Warcraft II. Теперь игроки могут выбирать между всеми, Ордой или Людьми.
- Исправлена неполадка, в результате которой различные портреты героев отображались некорректно.
- Исправлена неполадка, в результате которой строения с классической HD-графикой использовали огонь из Reforged.
- Исправлена неполадка с пропадающими глыбами Снега Ледяной Короны.
- Добавлена опция использования классического указателя в режиме Reforged.
- Добавлена опция использования классических звуковых эффектов в режиме Reforged.
- Добавлена опция "Old Reforged Terrain" в файловой директории "TerrainArtOld" для создателей карт.
- Исправлена неполадка, в результате которой Когти атаки +5 некорректно отображали +4.
- Добавлена опция переключения камеры к находящемуся без дела рабочему.
Это уже хоть что-то. Но добавьте также и в настройки графики возможность включать "Old Reforged Terrain". Эти новые текстуры "Terrain", далеко не всем зашли.
ждем 3.0 re-reforged! там уж точно все как надо сделают!...лет через 5
А переключение интерфейса в заглавном меню они добавили? Что бы и старый дизайн возвращался и при открытии кампании был 3д фон с эльфийкой и остальными?
Капец...
Близзардовские доилки. Никого не осуждаю, но эту компанию я понимал лишь когда она делала старые добрые игрушки в девяностых.