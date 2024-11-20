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Warcraft 3: Reforged 28.01.2020
Стратегия, Мультиплеер, RTS, Строительство, Вид сверху
5.8 808 оценок

Разработчики Warcraft 3: Reforged выпустили срочные исправления к обновлению 2.0

Solstice
Новости

На официальном форуме Warcraft 3: Reforged был опубликован патч-ноут, в котором разработчики исправили различные неполадки игры, с которыми столкнулись игроки после выхода крупного обновления 2.0 на прошлой неделе. Обновление уже доступно в лаунчере Battle.net.

Срочные исправления Warcraft III: Reforged – 20 ноября

  • Исправлена неполадка, в результате которой некоторые игроки не могли войти в игру.
  • Исправлена неполадка, в результате которой некоторые игроки не могли открыть меню опций.
  • Исправлена неполадка с некорректной версией игры для пользователей Mac.
  • Исправлена неполадка, в результате которой некоторые игроки на Mac не могли войти в игру.
  • Исправлена неполадка с базой данных сервера, в результате которой результаты матчей не учитывались.
  • Повышена производительность сервера для решения неполадки, в результате которой интерфейс клиента переставал отвечать у некоторых игроков.
  • Исправлена неполадка, в результате которой создание длинных сообщений могло нарушить работу лобби пользовательских матчей.
  • Добавлен функционал предварительного обзора карты, когда игрок наводит указатель мыши на список карты в меню подготовки PvP-матча.
  • Добавлена пометка создателя игры в списке лобби пользовательских матчей.
  • Добавлены звуковые эффекты для переключателей в меню Reforged.
  • Добавлен фильтр для музыки из Warcraft II. Теперь игроки могут выбирать между всеми, Ордой или Людьми.
  • Исправлена неполадка, в результате которой различные портреты героев отображались некорректно.
  • Исправлена неполадка, в результате которой строения с классической HD-графикой использовали огонь из Reforged.
  • Исправлена неполадка с пропадающими глыбами Снега Ледяной Короны.
  • Добавлена опция использования классического указателя в режиме Reforged.
  • Добавлена опция использования классических звуковых эффектов в режиме Reforged.
  • Добавлена опция "Old Reforged Terrain" в файловой директории "TerrainArtOld" для создателей карт.
  • Исправлена неполадка, в результате которой Когти атаки +5 некорректно отображали +4.
  • Добавлена опция переключения камеры к находящемуся без дела рабочему.
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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Dr.Schmeisser
Добавлена опция "Old Reforged Terrain" в файловой директории "TerrainArtOld" для создателей карт.

Это уже хоть что-то. Но добавьте также и в настройки графики возможность включать "Old Reforged Terrain". Эти новые текстуры "Terrain", далеко не всем зашли.

1
ZackSnyder

ждем 3.0 re-reforged! там уж точно все как надо сделают!...лет через 5

1
WarCraf4er

А переключение интерфейса в заглавном меню они добавили? Что бы и старый дизайн возвращался и при открытии кампании был 3д фон с эльфийкой и остальными?

Капец...

1
Imnogamer

Близзардовские доилки. Никого не осуждаю, но эту компанию я понимал лишь когда она делала старые добрые игрушки в девяностых.

-3