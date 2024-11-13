Ремастеры Warcraft 1 и 2 подтверждены и доступны уже сейчас вместе с обновлением Warcraft 3 Reforged

Незадолго до презентации подтвержденной 30-тилитию серии Warcraft ходили слухи о том, что может готовиться ремастер легендарной стратегии Warcraft II: Tides of Darkness. Сегодня эти слухи подтвердились, но сюрприз для старых фанатов мира "Военного ремесла" оказался куда масштабнее.

Blizzard анонсировала Warcraft Remastered Battle Chest — коллекцию, в которую входят как Warcraft 3 Reforged, так и ремейки Warcraft 1 и 2.

Двухмерные части подверглись как косметическим, так и техническим изменениям. Графика была адаптирована под современные разрешения, стала более гладкой и приобрела легкую стилизацию, которая может показаться немного мультяшной, из-за темной обводки спрайтов. Визуально качество ремастеров сильно напоминает ремастер StarCraft Технически игры стали более дружелюбны и удобны в управлении, особенно для новых игроков. Переключение между "классической" и "обновленной" графикой имеется. Отдельно стоит отметить, что заявлена полная совместимость костюмных карт для Warcraft 2 с ремастером.

Warcraft 3 Reforged получил обновление 2.0,, которое внесло ряд балансных исправлений, общее улучшение качества графики и эффектов, а также возможность более точной настройки изображения. В частности появилась возможность отключать отдельные "фишки" версии Reforged, подбирая наиболее приятный глазу режим.

На момент написания новости все игры доступны отдельно, и их страницы только начали оформляться и обновляться. Стоимость Warcraft 3 осталась неизменной, за Warcraft 2: Battle.net Edition просят 9.99 €, цены у Warcraft 1 пока нет.