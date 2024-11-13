Ремастеры Warcraft 1 и 2 подтверждены и доступны уже сейчас вместе с обновлением Warcraft 3 Reforged

Незадолго до презентации подтвержденной 30-тилитию серии Warcraft ходили слухи о том, что может готовиться ремастер легендарной стратегии Warcraft II: Tides of Darkness. Сегодня эти слухи подтвердились, но сюрприз для старых фанатов мира "Военного ремесла" оказался куда масштабнее.
Blizzard анонсировала Warcraft Remastered Battle Chest — коллекцию, в которую входят как Warcraft 3 Reforged, так и ремейки Warcraft 1 и 2.
Двухмерные части подверглись как косметическим, так и техническим изменениям. Графика была адаптирована под современные разрешения, стала более гладкой и приобрела легкую стилизацию, которая может показаться немного мультяшной, из-за темной обводки спрайтов. Визуально качество ремастеров сильно напоминает ремастер StarCraft Технически игры стали более дружелюбны и удобны в управлении, особенно для новых игроков. Переключение между "классической" и "обновленной" графикой имеется. Отдельно стоит отметить, что заявлена полная совместимость костюмных карт для Warcraft 2 с ремастером.
Warcraft 3 Reforged получил обновление 2.0,, которое внесло ряд балансных исправлений, общее улучшение качества графики и эффектов, а также возможность более точной настройки изображения. В частности появилась возможность отключать отдельные "фишки" версии Reforged, подбирая наиболее приятный глазу режим.
На момент написания новости все игры доступны отдельно, и их страницы только начали оформляться и обновляться. Стоимость Warcraft 3 осталась неизменной, за Warcraft 2: Battle.net Edition просят 9.99 €, цены у Warcraft 1 пока нет.
Они что вернули в рефорджед модели из обычной тройки для персонажа, обратный ремастер
деремастеризация
А потому что старые модельки лучше чем в ремастере. Оригинальный ВК 3 делала реально близзард а рефордж они заутсорсили. По итогу имеем то что имеем - Все ремастеры старкрафт, варкрафт 1-2, диабло выглядат шикартно а ВК 3 рефордж до сих пор похож на дерьмище носорга =(( А учитывая ещё тот факт что это всё добро в батл нете выпускается - пиратка не скоро ещё появиться а купить в РФ нельзя. Сплошная печаль.
Ну здесь как я понял можно будет графику настраивать под себя. То есть например модели героев оставить оригинальные а все остальное уже от рефордж сделать.
А прям неплохо выглядит. Я даже качну, когда пиратка выйдет. Давно не перепроходил серию. :))
рефордж все еще остается бездарностью, на первые две части - близлесс просим в студию. Платить этим лентяям себя не уважать.
Интересно, на фоне этого они наконец выйдут в Steam или хрен там плавал?
Не, там конкретно упоротые.
Ремастер ремастера - это мощно.
Это опять покупать третий рефордж?
нет
В Рефордже вроде еще освещение переделали.
Близы опять поломали - ошибка при входе, ни поиграть
вот бы в воркрафт 3 сделать серьезный cgi графон с последними техналогями типа как в кинематаграфичных роликах был только графон такой
Интересно в steam будет? // Алексей Маковецкий
нет)))
батл нет...и далее // Женя Афанасьев
Ххахаха про Diablo 4 говорили так же , но Microsoft решил по своему 🤣🤣🤣 // Алексей Маковецкий
Ну это будет года 2-3..тыща.. // Женя Афанасьев
А чего ролик то такой говёный, нормальное сравнение нельзя было сделать, вроде Близы раньше ролики делать умели.
Вот это прямо очень классно, в command and conquer remastered это просто офигенная фишка была.
В Дябло 2 такое же есть
у Рефорджеда сделали меню как в классике TFT, хоть что-то приятное. Правда залогиниться никак не получается.