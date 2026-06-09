Состоялся релиз 1-й главы фанатской кампании Rise of the Alliance для Warcraft III: Reforged

Команда разработчиков LoreCraft Designs выпустила 1-ю главу масштабной модификации Rise of the Alliance для стратегии Warcraft III: Reforged. Этот проект является продолжением серии Chronicles of the Second War, которая занимается воссозданием сюжета классической Warcraft II на современном графическом движке.

Новая кампания предлагает игрокам ознакомиться с событиями 2-й войны со стороны человеческого Альянса. Сюжетная линия базируется не только на оригинальной игре 1995 года, но и учитывает официальные книги и хроники по вселенной Warcraft. Ранее эта же группа авторов выпустила кампанию за Орду, а теперь переключилась на историю людей.

Игровой процесс модификации сочетает в себе механики стратегии в реальном времени и ролевой игры. Игрокам предстоит управлять армиями, отстраивать базы, а также выполнять сюжетные задания за известных героев, среди которых присутствуют Туралион, Кадгар и Утер. Кампания включает полностью озвученные диалоги, новые модели персонажей, уникальные ролики на движке игры и переработанный баланс, объединяющий лучшие элементы 2-й и 3-й частей франшизы.

Для запуска модификации потребуется копия Warcraft III: Reforged, обновленная до актуальной версии 2.0. Разработчики обращают внимание, что кампания работает исключительно при включенных настройках высокой четкости в режиме Reforged HD и несовместима со сторонними графическими модами, такими как Quenching. Для корректного отображения всех новых моделей и текстур игрокам необходимо установить специальный пакет ресурсов с помощью автоматического установщика Lorecraft Asset Installer.

Размер файла самой кампании составляет 983.78 МБ, а скачать его можно бесплатно на сайте Hiveworkshop. На момент релиза проект полностью переведен и озвучен на английском языке, а также имеет китайскую локализацию. Авторы планируют выпустить переводы на другие языки в течение нескольких следующих недель. Поддержать дальнейшую разработку последующих глав можно на платформе Patreon.