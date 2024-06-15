Состоялся релиз фанатской кампании "Владыка кланов" для Warcraft 3: Reforged

OutsiderXE, известная команда мододелов в сообществе любителей Warcraft 3, выпустили в релиз новую эпическую кампанию о приключениях Тралла, основанную на романе писательницы Кристи Голден "Владика кланов".

Сюжет компании повествовует о происхождении легендарного вождя Тралла. В качестве приквела к событиям Warcraft 3 она описывает путь Тралла от его ранней борьбы и до возвышения в качестве ключевой фигуры Орды.

Особенности:

8 однопользовательских миссий, в которых вам предстоит пройти серию сложных заданий в разнообразных условиях.

67 различных заданий, которые займут у вас около 7-9 часов прохождения.

Кампания полностью оптимизирована для графики Warcraft 3: Reforged.

Полностью озвученные диалоги, и внутриигровые сцены, благодаря записям профессиональных актеров озвучки, а также сгенерированным искусственным интеллектом голосами персонажей из франшизы Warcraft.

Разработчики обещают обширную систему кастомизации главного героя: выберите из более чем 15 пользовательских способностей, 14 уникальных улучшений и 9 мощных компаньонов.

В кампании предусмотрена система крафта с элементами выживания: создание брони, ловушек, зельев, костров и охоты на местную дичь, что бы изготавливать еду и тем самым повышать свои характеристики.

Присутствует перевод текста на русский язык.

Помимо всего прочего разработчики отмечают, что все миссии были выполнены вручную с использованием не только имеющихся ресурсов в игре, но и с добавлением новых деталей и моделей (около 1700 новых).