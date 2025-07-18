Состоялся релиз нового баланс-патча 2.0.3 для Warcraft 3: Reforged

Вышел новый баланс-патч для Warcraft 3. В нем: изменение урона пирсинговой атаки против тяжелой брони, баффы Пандарена и Тинкера. Если говорить об игровых расах, то разработчики очевидно сосредоточились на Ночных эльфах – остальные три фракции почти не трогали.

Размер обновления составит порядка - 4 ГБ.

Общее

Всем атакам типа "атака с эффектом по наземной области" (ground area of effect attack) в список возможных целей для атаки по области добавлен тип юнита "Ward". Другими словами – атаки по области теперь наносят урон вардам.

Урон пирсинговой атаки против тяжелой брони уменьшен со 100% до 90%.

Альянс

Горный король: способность "Баш" теперь сможет оглушать иммунных к магии юнитов, если герой имеет в инвентаре сферу.

Орда

Таурен: способность "Пульверайз" теперь может наносить урон вардам.

Катапульта: горящее масло теперь может наносить урон вардам.

Ночные эльфы

Светлячок: скорость сбора дерева снижена с 7 до 7,5 секунд (за такое количество времени добывается 5 единиц дерева)

Лучница: количество здоровья увеличено с 255 до 275.

Лучницы, гиппогрифы: кулдаун способностей "Посадить лучницу на спину", "Оседлать гиппогрифа" и "Расседлать гиппогрифа" уменьшен с 30 секунд о 5 секунд.

Гиппограф с наездницей количество здоровья увеличено с 780 до 800 единиц.

Охотница: чакрум при атаке больше не отскакивает в здания и от зданий.

Баллиста: время исследования апгрейда "Стальные снаряды" уменьшено с 60 до 50 единиц.

Нежить

Оживление мертвецов (ультимейт Рыцаря Смерти): оживленные юниты теперь имеют доступ к способностям, которые они могли использовать, когда были живы.

Лич: радиус Новы увеличен с 700/700/700 до 750/750/750.

Горгулья: переключение приоритета теперь работает правильно, когда юнит находится в группе.

Нейтральные герои и юниты

Питлорд: атака по области (она же Cleave, она же "Демоническая сила") теперь может наносить урон вардам.

Темная охотница: стоимость способности "Высасывание жизни" уменьшена с 50/50/50 до 25/25/25; тип урона, которое заклинание наносит Темной охотнице, изменен с магического на универсальный – это позволит использовать заклинание даже тогда, когда кастер обладает иммунитетом к магии.

Тинкер: интервал между спауном гоблинов уменьшен с 5/4,5/3,5/3 до 4,5/4/3,5/3 на каждый уровень способности "Техника" (она же Engineer, она же апгрейд всех способностей); максимальный урон от "Кластерных ракет" за интервал увеличен со 105/195/300 до 200/250/300 (один каст содержит четыре интервала).

Пандарийский пивовар: урон способности "Огненное дыхание" увеличен с 65/125/170 до 80/130/180, максимальный урон увеличен с 480/800/1200 до 600/900/1200, изначальная область поражения увеличена с 25/25/25 до 60/60/60, финальная область поражения увеличена с 125/125/125 до 175/175/175; урон от огненного дыхания под винными парами был увеличен с 7/14/21 до 10/15/25.

Комментарий разработчиков:

Ранее "Огненное дыхание" могло поразить юнитов, которые находились значительно дальше видимого эффекта заклинания. После введенных изменений области поражения будет совпадать с визуальным эффектом. Чтобы компенсировать нерф дальности, общий урон от заклинания был уменьшен.

Орк-скелет: у юнита больше нет вампирической ауры и койла.

Чародейская аура (+к регену маны) у нейтралов: исправлена проблема, из-за которой в подсказке не отображались десятичные значения.

Также в патче содержатся фиксы различных багов, улучшения качества жизни и другие изменения. Полный список можно найти на форумах Blizzard.