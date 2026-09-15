Создатели дополнения для Warcraft 3 пережили жестокий кранч и тайно нанимали моддеров без малейшей поддержки Microsoft

Релиз масштабного сюжетного дополнения Forsaken Kingdom на фестивале BlizzCon 2026 обнажил суровую изнанку разработки современного контента для Warcraft 3. Несмотря на статус культовой стратегии, внутри самой студии Blizzard попросту не осталось кадров, способных профессионально управляться с классическим редактором World Editor. Инструмент за два десятилетия оброс огромным количеством скрытых механик и технических нюансов, поэтому обучение штатных специалистов с нуля сочли слишком дорогим и неэффективным решением.

Руководство проекта сделало ставку на привлечение энтузиастов со стороны. Ведущий дизайнер проекта Сэм Ким признался, что руководитель разработки Брэд Чан поручил ему лично выходить на опытных картостроителей через Discord. Создатели дополнения тайно обратились к сообществу ресурса Hive Workshop, участники которого развивали модификации на протяжении последних 20 лет. Арт-директор Дэвид Ок охарактеризовал эту подпольную мобилизацию как сбор отряда самоубийц, поскольку разработчикам из-за строгих соглашений о неразглашении приходилось вербовать фанатов буквально вслепую, опираясь лишь на их преданность вселенной.

Сформированная на скорую руку команда сразу же попала под каток жесточайшего производственного ада. Дата проведения фестиваля BlizzCon была утверждена заранее, и руководство компании категорически запретило сдвигать сроки премьеры даже на 3 месяца. Разница во времени с европейскими авторами карт и художниками вынуждала Сэма Кима бодрствовать до 4 часов утра в попытках оперативно скоординировать рабочие процессы. Под конец производства лидерам направлений пришлось самостоятельно осваивать редактор, вручную переписывать скрипты, устранять фатальные вылеты и в спешке доделывать сцены 30-часовой кампании. Руководитель проекта Брэд Чан констатировал, что разработчики стали своими злейшими врагами, загнав себя в рамки изнурительных переработок.

При этом любые надежды игрового сообщества на помощь со стороны корпорации Microsoft разбились о суровую корпоративную реальность. Фанаты рассчитывали, что после слияния стратегическое подразделение получит солидный бюджет и кураторство по образцу успешной перезагрузки серии Age of Empires, однако разработчики нового дополнения оказались в полной изоляции. Сэм Ким открыто сообщил, что авторы стратегии ни разу не контактировали с представителями материнского холдинга. По его словам, общение с верхушкой Microsoft находится далеко за пределами его зарплатной ставки, а весь производственный бюджет и требования спускались исключительно локальным менеджментом Blizzard.

Отсутствие глобального интереса со стороны издателя оставляет будущее франшизы в подвешенном состоянии. На вопросы о внедрении полноценной 5 расы авторы лишь отшучиваются фразами о том, что пределом является лишь небо, признавая отсутствие долгосрочного плана. Команда существует в режиме решения сиюминутных задач и не имеет четких гарантий на дальнейшее развитие серии.

Сюжетная кампания Forsaken Kingdom уже поступила в продажу на платформе Battle.net, а разработчики перешли в режим ожидания первых финансовых отчетов и отзывов аудитории.