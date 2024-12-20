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Warcraft 3: Reforged 28.01.2020
Стратегия, Мультиплеер, RTS, Строительство, Вид сверху
5.8 825 оценок

Теперь моддеры смогут сделать настоящий ремастер Warcraft 3: Blizzard случайно выложила в сеть исходники Reforged

AceTheKing
Новости

Недавно компания Blizzard выпустила обновление 2.0.1 для Warcraft 3 Reforged. Как оказалось, разработчики случайно выложили вместе с игрой архив с её исходниками.

Пользователи обнаружили в архиве технические карты, модели юнитов и другой внутренний контент, который явно не предназначался для широкой публики. Среди файлов так же были найдены отладочные символы, которые значительно упрощают реверс-инжиниринг игры.

Сборка уже распространяется по сети - Blizzard не удалось предотвратить утечку. Возможно, что данная находка поможет моддерам создать собственный ремастер мечты для Warcraft 3, исправив ряд ошибок, допущенных разработчиками.

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
Contriver

да никто ничего не сделает, чтобы сделать свой полноценный ремейк или ремастер там работы нужно проделать огромное количество, если и сделает ктото , то на это лет 10 минимум уйдет

2
Кей Овальд

Ну или отчаялись и сами выложили, мол, пофиг, игроки сами доделают.

1
Saen Tarr

Как с Starfield.

1
ZAUSA
Теперь моддеры смогут сделать настоящий ремастер Warcraft 3

...для Blizzard, так как теперь моды принадлежат им (Microsoft).

0
Despot_Aspid

Импостер в стане тридварастеров!!!))

0
Пользователь ВКонтакте

мне все время кажется, что это Геральт // Максим Грибков

0
hpi

Да-да, случайно, верим.

-1
DezkQ

не редкость вот вобще, только как правило толку от этих исходников не то чтоб много.

1
x_littleSpirit_x

Скми не могут надеются на кого-то. Оболтусы ещё

-1
Рикочико

Походу только созданную новую команду разработчиков скоро распустят.

-1
DezkQ

Они их постоянно теряют, старкрафт, овер, ещё что то теряли.

https://fishki.net/2283587-blizzard-osypala-podarkami-cheloveka-kotoryj-nashyol-ishodnyj-kod-pervoj-starcraft.html

-2
Рикочико DezkQ

Это архивы 20 летней давности от давно ушедших разработчиков. А тут данные прямиком из Battle.net.

-1
DezkQ Рикочико

Суть не в этом а в том что исходники то и дело утекают.

0