Теперь моддеры смогут сделать настоящий ремастер Warcraft 3: Blizzard случайно выложила в сеть исходники Reforged

Недавно компания Blizzard выпустила обновление 2.0.1 для Warcraft 3 Reforged. Как оказалось, разработчики случайно выложили вместе с игрой архив с её исходниками.

Пользователи обнаружили в архиве технические карты, модели юнитов и другой внутренний контент, который явно не предназначался для широкой публики. Среди файлов так же были найдены отладочные символы, которые значительно упрощают реверс-инжиниринг игры.

Сборка уже распространяется по сети - Blizzard не удалось предотвратить утечку. Возможно, что данная находка поможет моддерам создать собственный ремастер мечты для Warcraft 3, исправив ряд ошибок, допущенных разработчиками.