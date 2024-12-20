Теперь моддеры смогут сделать настоящий ремастер Warcraft 3: Blizzard случайно выложила в сеть исходники Reforged

Недавно компания Blizzard выпустила обновление 2.0.1 для Warcraft 3 Reforged. Как оказалось, разработчики случайно выложили вместе с игрой архив с её исходниками.
Пользователи обнаружили в архиве технические карты, модели юнитов и другой внутренний контент, который явно не предназначался для широкой публики. Среди файлов так же были найдены отладочные символы, которые значительно упрощают реверс-инжиниринг игры.
Сборка уже распространяется по сети - Blizzard не удалось предотвратить утечку. Возможно, что данная находка поможет моддерам создать собственный ремастер мечты для Warcraft 3, исправив ряд ошибок, допущенных разработчиками.
да никто ничего не сделает, чтобы сделать свой полноценный ремейк или ремастер там работы нужно проделать огромное количество, если и сделает ктото , то на это лет 10 минимум уйдет
Ну или отчаялись и сами выложили, мол, пофиг, игроки сами доделают.
Как с Starfield.
...для Blizzard, так как теперь моды принадлежат им (Microsoft).
Импостер в стане тридварастеров!!!))
мне все время кажется, что это Геральт // Максим Грибков
Да-да, случайно, верим.
не редкость вот вобще, только как правило толку от этих исходников не то чтоб много.
Скми не могут надеются на кого-то. Оболтусы ещё
Походу только созданную новую команду разработчиков скоро распустят.
Они их постоянно теряют, старкрафт, овер, ещё что то теряли.
https://fishki.net/2283587-blizzard-osypala-podarkami-cheloveka-kotoryj-nashyol-ishodnyj-kod-pervoj-starcraft.html
Это архивы 20 летней давности от давно ушедших разработчиков. А тут данные прямиком из Battle.net.
Суть не в этом а в том что исходники то и дело утекают.