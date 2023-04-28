Warcraft 3: Reforged 28.01.2020
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Тяжелая судьба Warcraft 3: Reforged - Blizzard в очередной раз отдала игру на аутсорс

Solstice
Новости

На днях стало известно, кто выпускал последние обновления для Warcraft 3: Reforged. Это австралийская студия PlaySide Studios. Первые слухи о том, что Blizzard передаст разработку игры сторонней студии, появились еще пару лет назад. Теперь эта информация официально подтвердилась в одном из отчетов студии.

"Blizzard хочет, чтобы их игроки получили наилучший игровой опыт. Наша роль — добавлять новые функции, отвечать на запросы сообщества, улучшать геймплей, а также исправлять баги". (с) товарищ гендиректор.

PlaySide Studios вообще много занимается аутсорсом, точнее работой по найму. Им заказывают какую-то работу, они ее делают. Гендиректор в одном из интервью отметил, что на подобного роды контракты приходится примерно две трети доходов компании за последние полгода.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
nodas

Правильно ведь близард маленькая инди компания, сил то у них нет самим поддерживать игру

1
OzyWoozy

пора завязывать с этим сарказмом и называть вещи своими именами - огромная трипл А помойка полная жопоруких бездарей опять не смогла.

0
Pit Lord
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