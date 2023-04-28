Тяжелая судьба Warcraft 3: Reforged - Blizzard в очередной раз отдала игру на аутсорс

На днях стало известно, кто выпускал последние обновления для Warcraft 3: Reforged. Это австралийская студия PlaySide Studios. Первые слухи о том, что Blizzard передаст разработку игры сторонней студии, появились еще пару лет назад. Теперь эта информация официально подтвердилась в одном из отчетов студии.

"Blizzard хочет, чтобы их игроки получили наилучший игровой опыт. Наша роль — добавлять новые функции, отвечать на запросы сообщества, улучшать геймплей, а также исправлять баги". (с) товарищ гендиректор.

PlaySide Studios вообще много занимается аутсорсом, точнее работой по найму. Им заказывают какую-то работу, они ее делают. Гендиректор в одном из интервью отметил, что на подобного роды контракты приходится примерно две трети доходов компании за последние полгода.