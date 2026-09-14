В Blizzard доверили платное дополнение Warcraft 3 мододелам и намеренно завысили планку сложности

Релиз сюжетного дополнения Forsaken Kingdom для стратегии Warcraft 3 Reforged вскрыл любопытные детали как о методах производства нового контента, так и о его реальной целевой аудитории. В Blizzard приняли решение официально привлечь признанных авторов фанатских модификаций для создания платной сюжетной кампании, одновременно установив бескомпромиссную планку сложности игрового процесса.

На вопрос о том, почему фанаты должны платить за дополнение при наличии множества бесплатных пользовательских проектов уровня Chronicles of the Second War, ведущий руководитель разработки Брэд Чан ответил прямым признанием. Оказалось, что руководство студии вышло на связь с ведущими картоделами платформы Hive Workshop и наняло их для непосредственной работы над проектом. В команду вошли известные в моддинг-среде энтузиасты под псевдонимами InsaneMonster, OutsiderXE и SpasMaster. Чан подтвердил, что подавляющее большинство карт для платного расширения фактически создано силами этих авторов, получивших в распоряжение ресурсы студии.

При этом результат совместного творчества признанных картоделов и специалистов Blizzard оказался ориентирован исключительно на хардкорную прослойку фанатов. Разработчики отказались адаптировать стандартную сложность под современные стандарты доступности. Чан открыто подчеркнул, что обычный уровень миссий сбалансирован строго под ветеранов, не забывших соревновательный микроконтроль времен The Frozen Throne, поэтому обычная сложность является нормальной для действующих игроков в Warcraft 3.

Пользователям, решившим познакомиться со стратегией ради сюжета после World of Warcraft, создатели прямо советуют сразу включать облегченный сюжетный режим. На стандартных настройках кампания не прощает ошибок в менеджменте инвентаря, распределении очков талантов и позиционировании отрядов. Поскольку прокачка персонажей привязана к выполнению необязательных квестов в полуоткрытом мире, невнимательное исследование локаций быстро превратит схватки с противниками в непреодолимое препятствие.

Подобный подход демонстрирует специфическую стратегию издателя по возрождению культовой классики. Студия предпочла коммерциализировать опыт создателей фанатских модификаций, но при этом сознательно отсекла казуальную аудиторию от полноценного прохождения, оставив баланс на уровне хардкорных стандартов двадцатилетней давности.