В Китае набирает популярность платформа "KK Battle Platform" для игры в Warcraft 3: Reforged

После того, как Blizzard "умело перековали" Warcraft 3 в Warcraft 3: Reforged, официальный баттлнетовский ладдер оказался практически неиграбельным. После этого группа энтузиастов из сообщества создала свой ладдер под названием W3Champions.

Долгое время W3Champions была основной игровой платформой, на которой тренировались игроки из Европы и Америки. Со временем подтянулись и ребята из Китая и Кореи. Разработчики приложили много усилий для того, чтобы сделать W3C максимально удобной в плане использования: комфортные хосты, возможность просмотра матчей и истории игр, другой функционал. Однако теперь эпохе W3Champions, кажется, приходит конец. Во всяком случае, этот народный ладдер лишается своего статуса игровой площадки номер один для варкрафтеров со всего мира.

Небезызвестный Sky при поддержке NetEase запустил свою игровую платформу KK Battle Platform, которая в первую очередь ориентирована на азиатских игроков. Сервера находятся в Китае, а отсюда и соответствующий пинг – что-то в районе 5-10 мс для китайцев, примерно 50 мс для корейцев, 150 мс для европейцев и 250+ мс для игроков из Америк. Также для игры требуются китайский номер телефона и удостоверение личности, но для многих игроков эти вопросы решаемы (например, насколько мы понимаем, администраторы платформы могут предоставить аккаунты известным варкрафтерам, в том числе конкретно для участия на турнирах). Для максимально комфортной игры не помешают еще и платные программы, которые уменьшают пинг.

Китайцам и корейцам гораздо удобнее играть на KK, нежели на W3Champions, хотя бы по причине пинг. Да и это просто удобнее. Поэтому интерес игроков из Азии к W3C в последние пару недель заметно снизился.

Количество игр на W3Champions в сутки

Топовые европейцы в поисках более серьезной практики также стали переключаться на KK – Happy уже успел возглавить рейтинг этого ладдера. Пинг для европейцев, конечно, там не такой комфортный, как на W3Champions, но судя по отзывам плюс-минус играбельный и в целом сопоставимый с ситуациями, когда нужно играть с теми же китайцами и корейцами на их турнирах. К тому же, недавно на KK Battle Platform появился новый сервер North China, который должен быть более удобным для европейских игроков, а также эквалайзер пинга для тех случаев, когда нужно создать равные условия в матче.

Количество игроков на W3Champions в сутки

Также KK Platform предлагает денежное вознаграждение для лучших игроков ладдера в каждом сезоне, сумма составляет 3200 $ для лидеров рейтинга. Для топовых игроков это еще один повод переключиться на эту платформу. На W3C также регулярно проводились финалы сезона, но там это был отдельный турнир для лучших игроков рейтинга, тогда как KK платит деньги просто за финиш в топе ладдера в конце сезона, без каких бы то ни было дополнительных турниров.

Первый сезон стартовал 19 сентября и закончится 30 ноября, распределение призовых следующее:

1 место: ~ 1400 $

2 место: ~ 700 $

3 место: ~ 420 $

4-6 место: ~ 140 $

8-10 место: ~ 70 $

Но и этого еще не все. На KK есть призовой фонд для годичного соревновательного цикла, который составляет ~ 70000 $ (семьдесят тысяч долларов). Эти деньги будут распределены между игроками, которые наберут наибольшее количество рейтинговых очков за участие в различных турнирах, которые будут проводиться на этой платформе. Что касается этих самых турниров, то KK Battle Platform планирует сотрудничать с организаторами ивентов по схеме: "проводите ивент на нашей платформе – мы даем его участникам рейтинговые очки, которые учитываются в нашем глобальном рейтинге". Еще один повод для прогеймеров переключиться на азиатский ладдер. Ох, да: еще чемпион глобального сезона получит кольцо из чистого золота.

Таким образом, KK Battle Platform это не просто ладдер, но и выстроенная вокруг этого ладдера соревновательная экосистема. Игроки тренируются в рейтинговых играх, а также принимают участие в ивентах с рейтинговыми очками, которые организуют представители сообщества или стримеры.