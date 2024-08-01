В сентябре состоится крупный LAN-турнир по Warcraft 3: Reforged - призовой фонд составит 55 000 $

Китайцы преподносят очередной подарок любителям WarСraft 3.

6-8 сентября в Сиане пройдет очередной турнир из серии Stars War. Призовой фонд составляет внушительные 55 000 $, а один взгляд на список приглашенных участников может изрядно свести олдскулы неподготовленным людям – организаторы явно сделали ставку на игроков, которые тащили в WC3 в былые времена и до сих пор могут объяснить, почем фунт APM'а. Например, помимо одного небезызвестного Императора, к участию в турнире также заявлен легендарный корейский андед Sweet, которого на профессиональных ивентах не видели очень, очень давно.

Список участников турнира:

Sky – легендарный китайский хуман, двукратный чемпион World Cyber Games.

Infi – один из величайших хуманов в истории, участник команды World Elite 08, из которой в т.ч. вышли такие чемпионы, как TeD и Like. Ныне вместе с TH000 и Fly100% организует и стримит турниры.

TH000 – один из самых креативных хуманов за всю историю. Ныне вместе с Infi и Fly100% организует и стримит турниры.

Lyn – вероятно, сильнейший на данный момент игрок за орков; возможно, вообще сильнейший в истории игры. Двукратный чемпион BlizzCon, чемпион World Cyber Games, а также чемпион турниров World Cyber Arena и Warcraft Gold League.

Happy – вероятно, лучший игрок в современном Warcraft 3; чемпион Warcraft Gold League и Dreamhack Open 2021 – турнира с крупнейшим призовым фондом в истории варкрафта.

Sweet – обладатель награды "лучший варкрафтер 2004 года", чемпион WEG 2005, один из лучших андедов своего времени (если не самый лучший). По слухам, играет на W3Champions на аккаунте SIMMONS.

Fly100% – один из лучших орков в истории Warcraft 3, чемпион World Cyber Arena 2015 и World Cyber Games 2020. Сейчас вместе с Infi и TH000 организует и стримит турниры.

Yumiko – топовый хуман в период примерно с релиза Starcraft 2 и до релиза Warcraft Reforged. Выиграл несколько крупных турниров в это время, также на многих турнирах занимал места в топ-3.

ReMinD – один из лучших эльфов в истории Warcraft 3, которому в свое время практически не было равных в мирроре; чемпион World Cyber Games 2010 и BlizzCon 2010.

Lucifer – один из основных игроков корейского состава когда-то топовой команды Meet Your Makers, в составе которой выигрывал лиги WC3L и NGL. Чемпион турнира ESWC 2006. Ныне на ликвипедии значится под ником 국사무쌍, до этого некоторое время выступал как LuChael.

FoCuS – долгожитель WC3-сцены; много лет назад играл в клане Go вместе с такими игроками, как Shy и Space, и вот продолжает играть до сих пор.

Moon – легендарная пятая раса, рекордсмен по количеству выигранных в Warcraft 3 призовых, обладатель множества чемпионских титулов.

Также в турнире примут участие топ-4 игрока финального ивента Warcraft All-Star League, который будет проходить с 7 по 21 августа.

Все игроки будут разделены между четырьмя командами: World Elite, EHOME, Meet Your Makers и mousesports. Соответственно, зрителей ожидает серия командных матчей. Судя по рекламным материалам турнира, кланвары будут в формате best-of-5, так что можно предположить систему WC3L – четыре матча 1х1 и один матч 2х2. Правда, если каждый отдельный матч играть до двух побед, и еще все матчи играть по очереди, то это может быть слишком долго. Так что, вероятно, будет что-то более компактное.

Возможно, разделение будет основано на том, за какие команды те или иные игроки. Например, Ская как-то непривычно будет видеть без тега WE. С другой стороны, некоторые из игроков выступали под разными тегами – так что, возможно, будет использоваться какая-то другая система драфта. Хотя если использовать другую систему драфта, то зачем было называть составы именами реальных команд? В общем, посмотрим, как это будет.

Турнир Stars War 11 пройдет 6-8 сентября.