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Warcraft 3: Reforged 28.01.2020
Стратегия, Мультиплеер, RTS, Строительство, Вид сверху
6.1 971 оценка

Вышла фанатская сюжетная кампания Curse of the Forsaken Classic для Warcraft III Reforged

AceTheKing AceTheKing

Моддер tomoraider представил новый трейлер своего масштабного проекта Curse of the Forsaken Classic - фанатской кампании для Warcraft III Reforged, действие которой происходит после Frozen Throne.

Warcraft 3 Reforged "Curse of the Forsaken Classic - Проклятие Отрекшихся"

В этом переосмыслении классической истории игрокам предлагают возглавить Отрёкшихся под предводительством Сильваны Ветрокрылой и пройти через альтернативную версию World of Warcraft: Wrath of the Lich King, чтобы добиться желанной мести. Автор позиционирует свой проект как подлинную историю Королевы Банши, которую персонаж заслуживает.

Среди ключевых изменений мода - новые побочные задания с уникальными наградами, полностью переработанные главы (вплоть до того, что половина кампании в Нордсколе была создана заново), переписанный сюжет для лучшей стыковки с лором World of Warcraft, расширенные и изменённые фракции, а также улучшенный ИИ противников для более стабильного поведения. Проект позиционируется как полноценное переосмысление культовой истории, адресованное поклонникам вселенной.

Мод уже доступен для скачивания на сайте по ссылке выше.

ПК 154
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