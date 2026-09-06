Вышла фанатская сюжетная кампания Curse of the Forsaken Classic для Warcraft III Reforged

Моддер tomoraider представил новый трейлер своего масштабного проекта Curse of the Forsaken Classic - фанатской кампании для Warcraft III Reforged, действие которой происходит после Frozen Throne.

В этом переосмыслении классической истории игрокам предлагают возглавить Отрёкшихся под предводительством Сильваны Ветрокрылой и пройти через альтернативную версию World of Warcraft: Wrath of the Lich King, чтобы добиться желанной мести. Автор позиционирует свой проект как подлинную историю Королевы Банши, которую персонаж заслуживает.



Среди ключевых изменений мода - новые побочные задания с уникальными наградами, полностью переработанные главы (вплоть до того, что половина кампании в Нордсколе была создана заново), переписанный сюжет для лучшей стыковки с лором World of Warcraft, расширенные и изменённые фракции, а также улучшенный ИИ противников для более стабильного поведения. Проект позиционируется как полноценное переосмысление культовой истории, адресованное поклонникам вселенной.

Мод уже доступен для скачивания на сайте по ссылке выше.