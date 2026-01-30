Вышла обновленная версия мода ETS Starlight для Warcraft 3: Reforged

ЧАТ ИГРЫ
Для тех, кто не в курсе: ETS Starlight - это проект от Российского модмейкера Егор Громов так же ранее известным как создатель доты под ником eul#21858, в котором автор решил переработать оригинальный ENFOS под Warcraft III Reforged поскольку в старой версии было обнаружено множество ошибок и несовместимостей по вине "всеми любимой" компанией Activision Blizzard (без пяти минут Microsoft). И произошло чудо: автор в самом деле показал обещанный результат, выпустив не так давно обновленную версию уже доступную для тестирования.

Warcraft 3: Reforged "Карта ETS Starlight (Ремейк Enfos для Reforged)"

Не смотря на то, что Activision Blizzard выломала систему стаков предметов, автору все же удалось решить и эту проблему, добавив скрипт системы стаков. Автор так же применил визуальный эффекты, добавил возможность переносить до 12 предметов, и карта с умелым использованием перекованного графического ядра Reforged не чуть не уступает Енфос разработанный в Дота2.

На текущей момент автор делает карту самостоятельно и будет рад, принять помощь от сторонних разработчиков совместно работать над Легендарной ENFO. Проект нуждается в Переводчике.

У проекта даже появилась своя собственная страничка ВКОНТАКТЕ: хотя она и раньше была, но её неправомерно забанили.

