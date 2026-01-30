Вышла обновленная версия мода ETS Starlight для Warcraft 3: Reforged

Для тех, кто не в курсе: ETS Starlight - это проект от Российского модмейкера Егор Громов так же ранее известным как создатель доты под ником eul#21858, в котором автор решил переработать оригинальный ENFOS под Warcraft III Reforged поскольку в старой версии было обнаружено множество ошибок и несовместимостей по вине "всеми любимой" компанией Activision Blizzard (без пяти минут Microsoft). И произошло чудо: автор в самом деле показал обещанный результат, выпустив не так давно обновленную версию уже доступную для тестирования.

Не смотря на то, что Activision Blizzard выломала систему стаков предметов, автору все же удалось решить и эту проблему, добавив скрипт системы стаков. Автор так же применил визуальный эффекты, добавил возможность переносить до 12 предметов, и карта с умелым использованием перекованного графического ядра Reforged не чуть не уступает Енфос разработанный в Дота2.

На текущей момент автор делает карту самостоятельно и будет рад, принять помощь от сторонних разработчиков совместно работать над Легендарной ENFO. Проект нуждается в Переводчике.

У проекта даже появилась своя собственная страничка ВКОНТАКТЕ: хотя она и раньше была, но её неправомерно забанили.