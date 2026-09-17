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Warcraft 3: Reforged 28.01.2020
Стратегия, Мультиплеер, RTS, Строительство, Вид сверху
6.1 981 оценка

Вышла русская нейросетевая озвучка для Warcraft 3 Reforged: Forsaken Kingdom

AceTheKing AceTheKing

Пользователь "Орк-подкастер" выпустил русскую нейросетевую озвучку для дополнения Forsaken Kingdom в Warcraft 3 Reforged.

Warcraft 3 Reforged: Forsaken Kingdom "Русификатор звука - Нейроозвучка" [1.2.5]

Энтузиаст признался, что озвучивание этой игры давно стало его хобби, поэтому он не мог пройти мимо нового аддона. Поскольку Blizzard не добавила никакой локализации, кроме английской, на помощь пришли нейросети.

В общей сложности было озвучено 1655 новых реплик и 8 роликов, а также продублированы оригинальные юниты на русском языке, так как в миссиях они появляются с английской озвучкой по умолчанию.

ПК 156
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