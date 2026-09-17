Вышла русская нейросетевая озвучка для Warcraft 3 Reforged: Forsaken Kingdom

Пользователь "Орк-подкастер" выпустил русскую нейросетевую озвучку для дополнения Forsaken Kingdom в Warcraft 3 Reforged.

Энтузиаст признался, что озвучивание этой игры давно стало его хобби, поэтому он не мог пройти мимо нового аддона. Поскольку Blizzard не добавила никакой локализации, кроме английской, на помощь пришли нейросети.

В общей сложности было озвучено 1655 новых реплик и 8 роликов, а также продублированы оригинальные юниты на русском языке, так как в миссиях они появляются с английской озвучкой по умолчанию.