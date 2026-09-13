Взлома можно не ждать: Blizzard добавила онлайн-DRM в Warcraft 3 Reforged вместе с Forsaken Kingdom

Сообщается, что компания Blizzard, вместе с выходом последнего патча 3.0 для Warcraft 3 Reforged, добавила в игру полноценную онлайн-DRM, при этом файлы дополнения хранятся прямиком на серверах компании. Кроме того, из игры так же был вырезан LAN режим.

Клиент Reforged теперь требует от игроков постоянного подключения к сети (офлайн-режим по-прежнему доступен через классический клиент).

Судя по всему, такие меры были приняты для борьбы с пиратами на фоне выхода дополнения Forsaken Kingdom - первой новой сюжетной кампании для Warcraft III более чем за 20 лет.

Из хороших новостей: группа Razor1911 несколько дней назад успела взломать последнюю версию Warcraft 3 Reforged, которая ещё поддерживала оффлайн-режим, хоть в ней и нет Forsaken Kingdom.