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Warcraft 3: Reforged 28.01.2020
Стратегия, Мультиплеер, RTS, Строительство, Вид сверху
6.1 974 оценки

Взлома можно не ждать: Blizzard добавила онлайн-DRM в Warcraft 3 Reforged вместе с Forsaken Kingdom

AceTheKing AceTheKing

Сообщается, что компания Blizzard, вместе с выходом последнего патча 3.0 для Warcraft 3 Reforged, добавила в игру полноценную онлайн-DRM, при этом файлы дополнения хранятся прямиком на серверах компании. Кроме того, из игры так же был вырезан LAN режим.

Клиент Reforged теперь требует от игроков постоянного подключения к сети (офлайн-режим по-прежнему доступен через классический клиент).

Судя по всему, такие меры были приняты для борьбы с пиратами на фоне выхода дополнения Forsaken Kingdom - первой новой сюжетной кампании для Warcraft III более чем за 20 лет.

Из хороших новостей: группа Razor1911 несколько дней назад успела взломать последнюю версию Warcraft 3 Reforged, которая ещё поддерживала оффлайн-режим, хоть в ней и нет Forsaken Kingdom.

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Комментарии:  15
Ваш комментарий
Egik81

Пошли по пути 3 диабло. Жаль.

6
Haranis

ваще пох

4
Excited Urie

Какбудто в первый раз и не такое ломали....

3
stephenBROP

можно купить карты пополнения battle-net. Единственное они есть на 20 евро есть на 40 евро. А DLC стоит ровно 30. Игра + DLC = 50 евро. Фигня какая-то получается. Чтобы купить закинь на баланс на 10 евро больше чем нужно

2
jax baron

новых рас нет, юнитов новых нет- не велика потеря

2