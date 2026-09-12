Warcraft 3 получиn первую новую кампанию более чем за 20 лет - вышла Forsaken Kingdom

Blizzard представила Warcraft III: Reforged — Forsaken Kingdom — совершенно новую сюжетную кампанию для культовой стратегии. Вместе с анонсом разработчики выпустили релизный трейлер и объявили, что отправиться в новое приключение можно уже сегодня.

Forsaken Kingdom особенно примечательна тем, что стала первой новой кампанией Warcraft III более чем за 20 лет. После выхода The Frozen Throne в 2003 году Blizzard продолжала развивать вселенную преимущественно посредством World of Warcraft, тогда как классическая стратегия не получала полноценного продолжения своей кампании.

В Forsaken Kingdom игрокам вновь предстоит взять под контроль армии и пройти через серию сюжетных сражений. Blizzard обещает возвращение знакомых персонажей Warcraft, однако вместе с ними в истории появятся совершенно новые герои.

Свежий трейлер демонстрирует несколько фрагментов кампании, масштабные столкновения армий и новые сюжетные сцены. При этом Forsaken Kingdom остается частью Warcraft III: Reforged и сохраняет привычную основу стратегии с управлением героями и войсками.

Для Warcraft III это одно из наиболее заметных расширений со времен выхода Reforged. Ремастер появился в 2020 году, а в последующие годы Blizzard преимущественно занималась техническими обновлениями, балансом и улучшением самой переработанной версии классической стратегии.