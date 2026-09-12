ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Warcraft 3: Reforged 28.01.2020
Стратегия, Мультиплеер, RTS, Строительство, Вид сверху
6.1 973 оценки

Warcraft III: Reforged - Forsaken Kingdom вышла без русского дубляжа

IKarasik IKarasik

Blizzard выпустила новую сюжетную кампанию Warcraft III: Reforged — Forsaken Kingdom, однако русскоязычным игрокам придётся проходить её без русской озвучки. Русского дубляжа в кампании нет, в отличие от оригинальной Warcraft III, которая получила полноценную локализацию.

Warcraft 3 получиn первую новую кампанию более чем за 20 лет - вышла Forsaken Kingdom

Forsaken Kingdom стала первой новой сюжетной кампанией Warcraft III более чем за 20 лет. В ней игроки вновь встретят знакомых персонажей вселенной и познакомятся с новыми героями, а сюжет будет развиваться через серию сражений.

При этом для прохождения Forsaken Kingdom на русском языке остаётся только использовать доступные субтитры.

21
46
Комментарии:  46
Ваш комментарий
Extor Menoger

все кто дубляж для этой игры записывали давно на том свете

12
Ramonruns

а не больно покуй?

9
Egik81

Все имеет последствия. Если конечно причинно следственная связь не нарушена при оценке как своих действий, так и остальных.

Ну а касательно компании. Это приятно, что Близзард наконец сделали что-то официальное своей. Остаётся, надеется, что качество этого своего. Хоть частично сохранилось от классической Близзард. Той самой, которая была некоторое время назад.

7
Destroited

скачаем в зеленом магазине

4
Геральт Батькович

И эти туда же

3
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ