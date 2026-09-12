Warcraft III: Reforged - Forsaken Kingdom вышла без русского дубляжа

Blizzard выпустила новую сюжетную кампанию Warcraft III: Reforged — Forsaken Kingdom, однако русскоязычным игрокам придётся проходить её без русской озвучки. Русского дубляжа в кампании нет, в отличие от оригинальной Warcraft III, которая получила полноценную локализацию.

Forsaken Kingdom стала первой новой сюжетной кампанией Warcraft III более чем за 20 лет. В ней игроки вновь встретят знакомых персонажей вселенной и познакомятся с новыми героями, а сюжет будет развиваться через серию сражений.

При этом для прохождения Forsaken Kingdom на русском языке остаётся только использовать доступные субтитры.