Warcraft III: Reforged - Forsaken Kingdom вышла без русского дубляжа

Blizzard выпустила новую сюжетную кампанию Warcraft III: Reforged — Forsaken Kingdom, однако русскоязычным игрокам придётся проходить её без русской озвучки. Русского дубляжа в кампании нет, в отличие от оригинальной Warcraft III, которая получила полноценную локализацию.
Forsaken Kingdom стала первой новой сюжетной кампанией Warcraft III более чем за 20 лет. В ней игроки вновь встретят знакомых персонажей вселенной и познакомятся с новыми героями, а сюжет будет развиваться через серию сражений.
При этом для прохождения Forsaken Kingdom на русском языке остаётся только использовать доступные субтитры.
все кто дубляж для этой игры записывали давно на том свете
а не больно покуй?
Все имеет последствия. Если конечно причинно следственная связь не нарушена при оценке как своих действий, так и остальных.
Ну а касательно компании. Это приятно, что Близзард наконец сделали что-то официальное своей. Остаётся, надеется, что качество этого своего. Хоть частично сохранилось от классической Близзард. Той самой, которая была некоторое время назад.
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И эти туда же