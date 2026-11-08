ZLOEmu взломал Warcraft III: Forsaken Kingdom и последнюю версию Diablo II: Resurrected

Как стало известно, российский разработчик ZLOEmu, ранее реализовавший поддержку ряда игр Blizzard, добавил возможность запуска актуальных версий Warcraft III: Forsaken Kingdom и Diablo II: Resurrected.

В Warcraft III: Forsaken Kingdom доступны все игровые кампании, а также сетевая игра через инфраструктуру ZLOEmu. Кроме того, реализована поддержка последней версии Diablo II: Resurrected.

На данный момент поддерживаются следующие версии:

Warcraft III: Forsaken Kingdom — 3.0.1.24371

Diablo II: Resurrected — 3.3.93847

У игр есть одно существенное различие: в Warcraft III уже работает сетевая игра, тогда как Diablo II пока доступна только в одиночном режиме.

Таким образом, ZLOEmu продолжает расширять совместимость с играми Blizzard, добавляя поддержку их актуальных версий.