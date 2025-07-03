Blizzard прекращают поддержку Warcraft Rumble

Сегодня компания Blizzard объявила о том, что прекращают разработку мобильной Warcraft Rumble. Новый контент игра больше не получит. Об этом компания объявила на официальном сайте, опубликовав обращение к игрокам.

Warcraft Rumble перейдет в раздел классических игр компании, и будет получать лишь небольшие обновления баланса и исправления неполадок по мере необходимости.

Также стоит напомнить, что такую же участь постигла Heroes of the Storm в 2022 году, когда Blizzard объявила о прекращении выпуска нового контента для нее.

Новости об изменениях поддержки Warcraft Rumble

Дорогое сообщество Warcraft Rumble!



У нас есть важное сообщение о будущем Warcraft Rumble. После долгих раздумий мы приняли чрезвычайно трудное решение. В дальнейшем мы будем продолжать поддерживать Rumble, выпуская обновления, посвященные регулярным важным событиям в игре и исправлению неполадок, но не будем добавлять в нее новый контент.



Разработка Warcraft Rumble началась девять лет назад как дань любви Азероту, а в 2023 году игра была выпущена, став отражением энтузиазма заинтересованных игроков со всего мира и усилий увлеченной команды, часть которой продолжит поддерживать Rumble и другие игры Blizzard, а с другой частью которой нам, к сожалению, придется расстаться. С момента запуска Rumble с трудом находила свое место в соответствии с нашими амбициями по формированию ее долгосрочного успеха, и в течение некоторого времени команда прислушивалась к отзывам игроков, сосредотачивалась на определенных областях и изучала различные варианты. Некоторые из этих усилий показали признаки прогресса, но в конечном итоге оказались недостаточными, чтобы вывести игру на путь устойчивого развития.



В ходе этого переходного периода мы всецело сосредоточены на поддержке наших коллег. Мы глубоко благодарны всем в Blizzard и в сообществе за то, что они помогли воплотить Warcraft Rumble в жизнь и ощутили радость, которая делает эту игру такой особенной. Ваш энтузиазм и отзывы очень важны для нас.

Анонс Warcraft Rumble состоялся в мае 2022 года, а спустя чуть больше года, 3 ноября 2023 года, состоялся релиз. Игра доступна для iOS и Android.