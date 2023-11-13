Мобильная игра Warcraft Rumble принесла Blizzard 3,4 миллиона долларов всего за неделю

В начале ноября разработчики из Blizzard Entertainment выпустили не совсем ожиданный спин-офф культовой вселенной Warcraft в виде мобильной стратегии под названием Warcraft Rumble. Проект еще на момент своего анонса был встречен сообществом фанатов скептически, однако это не помешало ему стать успешным. Первые отчеты аналитиков указывают на крайне высокие доходы от Warcraft Rumble всего за неделю с момента глобального запуска.

Официально анонсированная в мае 2022 года и изначально именовавшаяся как Warcraft Arclight Rumble, эта версия успешной мобильной RTS/игры в жанре в стиле Clash Royale от Supercell. Кроме того, это уже третья попытка студии завоевать мобильный рынок после Hearthstone и Diablo Immortal. Судя по всему, ее можно назвать, как минимум, прибыльной для компании.

Согласно подсчетам площадки AppMagic, начиная с 2 ноября, Warcraft Rumble принесла создателям более 3,4 миллиона долларов на OS и Android. Игра распространяется бесплатно, поэтому выручка была получена за счет покупок внутри приложения. Большую часть денег принесли игроки из США — $1,66 млн; по объему прибыли за американским рынком следуют Германия (8%), Тайвань (5,6%), Южная Корея (5,5%) и Франция (4,7%).

Если учесть частичный запуск игры, который произошел еще в августе 2023 года, доход от Warcraft Rumble будет еще выше. За этот период выручка игры оценивается в $4,34 миллиона при 2,93 миллиона загрузок.