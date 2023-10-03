Официальна дата выхода Warcraft Rumble - битва за Азерот начнет на мобильных устройствах 3 ноября ©

Blizzard официально объявила, что игра Warcraft Rumble выйдет 3 ноября. Эта бесплатная мобильная игра разворачивается во вселенной Warcraft, предоставляя игрокам возможность собирать миниатюрные фигурки легендарных юнитов и героев, и формировать армию для сражений, охватывающих весь мир Азерота. Дополнительную информацию о ней можно найти на официальном сайте.

В игре представлены различные режимы, включая одиночную кампанию, эпические PvP-сражения и многое другое, приносящие радостный хаос. Вам предстоит управлять "карманными лидерами", обладающими уникальными способностями, которые могут изменить ход битвы. Экспериментируйте с разными лидерами, чтобы адаптировать вашу стратегию и достичь победы. Вы сможете собирать более 65 уникальных фигурок Warcraft Mini, включая лидеров и заклинания, и комбинировать их уникальные способности, чтобы создать собственную мастерскую стратегию.

Уровень вашей армии будет постоянно повышаться по мере прохождения битв, позволяя вам разблокировать революционные таланты и открывать новые возможности для ваших Мини. Вас также ждут разнообразные испытания, включая героическую кампанию, Arclight Surge и подземелья, где вы сможете проверить свои стратегические навыки и насладиться бесконечным радостным хаосом в мире Warcraft Rumble.

Warcraft Rumble будет доступен как для устройств с операционной системой iOS, так и для Android.