GOG обеспечит поддержку оригинальных WarCraft 1 и WarCraft 2 даже после пропажи их из магазинов

Как сообщает GOG, WarCraft: Orcs and Humans и WarCraft 2 скоро исчезнут из магазина GOG. Обе игры покинут магазин 13 декабря 2024 г., но компания продолжит их поддержку в рамках инициативы сохранения игр.

Мы глубоко опечалены новостью о том, что WarCraft: Orcs and Humans и WarCraft II покинут наш магазин 13 декабря 2024 г. В GOG мы считаем, что игры должны жить вечно. Это означает не только их сохранение, но и обеспечение их доступности, обновления и веселья на современных системах — все, что призвана обеспечить программа сохранения GOG. Но, несмотря на нашу приверженность и все усилия, иногда все идет не так, как мы надеялись.



Тяжело, когда такие шедевры покидают наш магазин, но это также еще одно напоминание о том, почему наша миссия в GOG так важна. Учитывая это, мы решили обновить один из аспектов правил программы сохранения GOG.

Даже если игра больше не доступна для покупки в GOG, цель состоит в том, чтобы гарантировать, что она останется играбельной на текущих системах в рамках программы сохранения GOG.

Мы невероятно гордимся нашей работой над WarCraft: Orcs and Humans и WarCraft 2. Мы вернули их к жизни после десятилетий недоступности и внесли многочисленные улучшения, чтобы обеспечить наилучший игровой опыт, максимально приближенный к оригиналу.

Недавно Blizzard выпустила ремастеры WarCraft 1 и WarCraft 2. Они привносят новый облик, но в них также можно играть в оригинальном дизайне.