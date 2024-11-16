Razor1911 взломали Warcraft I: Remastered и Warcraft II: Remastered - игры были защищены Battle.net

Как стало известно, группа Razor1911 взломала недавние Warcraft I: Remastered и Warcraft II: Remastered - они были защищены защитой Battle.net. Игры уже появились в сети.

В Warcraft I: Remastered и Warcraft II: Remastered Blizzard обновили графическую составляющую игр, а так же адаптировали их под современные разрешения. Игры стали более дружелюбны и удобны в управлении, особенно для новых игроков. При этом имеется возможность переключения между "классической" и "обновленной" графикой.

Ремастеры вышли 13 ноября в честь 30-летнего юбилея серии Warcraft.