ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Warcraft: Orcs & Humans 23.11.1994
Стратегия, RTS, Фэнтези
8.5 337 оценок

Razor1911 взломали Warcraft I: Remastered и Warcraft II: Remastered - игры были защищены Battle.net

AceTheKing
Новости

Как стало известно, группа Razor1911 взломала недавние Warcraft I: Remastered и Warcraft II: Remastered - они были защищены защитой Battle.net. Игры уже появились в сети.

В Warcraft I: Remastered и Warcraft II: Remastered Blizzard обновили графическую составляющую игр, а так же адаптировали их под современные разрешения. Игры стали более дружелюбны и удобны в управлении, особенно для новых игроков. При этом имеется возможность переключения между "классической" и "обновленной" графикой.

Ремастеры вышли 13 ноября в честь 30-летнего юбилея серии Warcraft.

19
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
WittyOrvilleton
6
Go_Ra

А remake слабо было создать ?! Готику же сделали , почти ...

3
Sider999

Конечно слабо. Пипл и так схавает)

0
Пользователь ВКонтакте

Отличненько // Алексей Мурашко

1
Пользователь ВКонтакте

Поднять паруса 🏴 🏴 // Евгений Мельников

1
belmed

А третью не смогли взломать?

1
Viking90

третья куплена в Battle.net, так что не беда.

0
jax baron

скоро

0
MadDarkGuard Viking90

Так написал, как будто она у ВСЕХ куплена.

0
Master Sema

Третья уже давно на торрентах лежит

0
saa0891

Вот это я возьму и поиграю с удовольствием в отличии от шлака Юбисофт.

1
Кей Овальд

О, ну и отлично. Этих тварей только пиратить.

1
Sider999

Да даже пиратить это западло.

1
Пользователь ВКонтакте

Ура, товарищи! // Игорь Ефимов

0
Viking90

Razor1911 красавы!

0
Ahnx

Положу в коллекцию обе. Уже скачал.

0
Пользователь ВКонтакте

Reforge только остался 😎😎 // Миша Силовичков

0
MadDarkGuard

В стиме я бы их даже купил, а с этим баттлнетом даже заморачиваться неохото.

0
GraF68ru

Вот и правильно, молодчики

-1
Юрий Пенкин

Не застал эти части, начинал с третьей, ну и сейчас в это играть невозможно, лютый шлак, третья просто шедевр

-1
ILIA_1992

Лютый шлак это твой коммент, а первая и вторая часть это огонь. Особенно вторую грех не пройти-перепройти. В свое время в дестве затер вторую часть до дыр. Боюсь представить сколько раз перепрошел, а озвучка от СПК вообще отдельная тема.

0
Sider999 ILIA_1992

Первая и вторая часть древнее дерьмо, смирись. В это играть даже с хд текстурками невыносимо.

0