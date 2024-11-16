Razor1911 взломали Warcraft I: Remastered и Warcraft II: Remastered - игры были защищены Battle.net

Как стало известно, группа Razor1911 взломала недавние Warcraft I: Remastered и Warcraft II: Remastered - они были защищены защитой Battle.net. Игры уже появились в сети.
В Warcraft I: Remastered и Warcraft II: Remastered Blizzard обновили графическую составляющую игр, а так же адаптировали их под современные разрешения. Игры стали более дружелюбны и удобны в управлении, особенно для новых игроков. При этом имеется возможность переключения между "классической" и "обновленной" графикой.
Ремастеры вышли 13 ноября в честь 30-летнего юбилея серии Warcraft.
А remake слабо было создать ?! Готику же сделали , почти ...
Конечно слабо. Пипл и так схавает)
Отличненько // Алексей Мурашко
Поднять паруса 🏴 🏴 // Евгений Мельников
А третью не смогли взломать?
третья куплена в Battle.net, так что не беда.
скоро
Так написал, как будто она у ВСЕХ куплена.
Третья уже давно на торрентах лежит
Вот это я возьму и поиграю с удовольствием в отличии от шлака Юбисофт.
О, ну и отлично. Этих тварей только пиратить.
Да даже пиратить это западло.
Ура, товарищи! // Игорь Ефимов
Razor1911 красавы!
Положу в коллекцию обе. Уже скачал.
Reforge только остался 😎😎 // Миша Силовичков
В стиме я бы их даже купил, а с этим баттлнетом даже заморачиваться неохото.
Вот и правильно, молодчики
Не застал эти части, начинал с третьей, ну и сейчас в это играть невозможно, лютый шлак, третья просто шедевр
Лютый шлак это твой коммент, а первая и вторая часть это огонь. Особенно вторую грех не пройти-перепройти. В свое время в дестве затер вторую часть до дыр. Боюсь представить сколько раз перепрошел, а озвучка от СПК вообще отдельная тема.
Первая и вторая часть древнее дерьмо, смирись. В это играть даже с хд текстурками невыносимо.