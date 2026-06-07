Анонсирован кооперативный ролевой экшен Wardens of Avalon в сеттинге темной Артурианы

В цифровом магазине Steam появилась страница нового ролевого экшена Wardens of Avalon от независимой команды Runes Studio. Игра предложит геймерам окунуться в мрачную атмосферу темной Артурианы, восстановить разрушенную цитадель и сразиться с легендарными противниками.

Сюжет проекта переносит в Авалон, где знаменитые рыцари Круглого стола поддались скверне, а некогда процветающие земли превратились в руины. Игрок берет на себя роль новобранца ордена Рыцарей Сумерек, куда персонажа принимает сама Моргана Пендрагон. Основной задачей станет очищение земель от влияния темных сил и возвращение былой славы разрушенному Камелоту. Для этого герою придется противостоять бывшим защитникам королевства, включая самого короля Артура, который больше не является привычным благородным героем баллад.

Игровой процесс совмещает элементы экшена и стратегического развития. Игрокам предстоит собирать ресурсы в различных регионах Авалона, чтобы восстанавливать разрушенную цитадель. С развитием поселения откроется возможность возводить новые типы построек и привлекать на свои земли ремесленников, таких как кузнецы, друиды, аптекари и травники. Сотрудничество с ними позволит создавать и улучшать снаряжение, что является ключевым элементом для выживания в суровом игровом мире. Каждый исследуемый регион предложит уникальные ресурсы, квесты и битвы с опасными боссами.

Боевая система Wardens of Avalon базируется на бесклассовой структуре. Это дает пользователям возможность гибко настраивать билд персонажа под конкретную боевую ситуацию, меняя обеты, оружие и доспехи. Экипировку можно усиливать специальными магическими печатями для соответствия индивидуальному стилю игры. Персонаж способен использовать тяжелое оружие, защитные доспехи, священную магию или поглощать скверну для нанесения повышенного урона ценой собственного здоровья. Проект рассчитан как на одиночное прохождение, так и на совместную игру в кооперативном режиме с поддержкой до 4 участников.

Релиз Wardens of Avalon намечен на 2027 год, при этом игра уже доступна для добавления в список желаемого. Разработчики запустили страницу плейтеста, на участие в котором можно отправить заявку непосредственно в магазине. Согласно опубликованным системным требованиям, для запуска игры на минимальных настройках потребуется операционная система Windows 10, процессор Intel Core i7-6700K или AMD Ryzen 5 1600X, 12 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня NVIDIA GeForce GTX 1080 с 2 ГБ видеопамяти или AMD Radeon RX 550 с 4 ГБ. Для рекомендуемых настроек разработчики советуют использовать Windows 11, процессор Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 3600X, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарту уровня NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER с 8 ГБ видеопамяти. На момент релиза текстовый перевод и озвучка на русском языке поддерживаться не будут.