Разработчики Wardens of Avalon представили геймплейный трейлер, объявили октябрьский тест и поддержку русского языка

Разработчики приключенческого экшена Wardens of Avalon выпустили новый геймплейный трейлер, который наглядно демонстрирует, как именно будет выглядеть финальная версия игры. Создатели подтвердили, что проект уверенно движется к своему полноценному релизу, запланированному на 2027 год. В опубликованном ролике авторы показали ключевые элементы игрового процесса, сражения и визуальный стиль грядущей новинки, предложив игрокам оценить масштабы проделанной работы.

Разработчики также объявили о проведении повторного открытого тестирования, которое начнётся в октябре 2026 года. В этой версии разработчики учли многочисленные отзывы участников прошлых этапов, исправили обнаруженные недочёты и внесли множество приятных улучшений. Хотя авторы сразу предупредили, что никакого нового контента в этой сборке не появится, им крайне важно собрать информацию об игровых ощущениях пользователей от внедрённых исправлений.

Приятным сюрпризом для аудитории стало официальное заявление авторов касательно локализации проекта, которая была одним из самых частых запросов со стороны фанатов. Создатели отнеслись к просьбам со всей серьёзностью и подтвердили, что как в октябрьском тесте, так и в финальной версии появится широкая языковая панель. В список поддерживаемых вошли французский, английский, немецкий, испанский, польский, русский и украинский языки, а также упрощённый и традиционный китайский.