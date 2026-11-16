В Wardens of Avalon показали исследование мира и сражения рыцарей

Runes Studio показала геймплей Wardens of Avalon — приключенческой RPG в мрачном артурианском мире. Ролик демонстрирует исследование обширных земель, сражения, парирования, блоки и атаки.

Игроку предстоит вступить в ряды Сумеречных рыцарей и попытаться вернуть былое величие погрязшему в пороке Камелоту. На пути встретятся павшие рыцари Круглого стола.

Герой сможет основать собственное владение, исследовать мир, создавать снаряжение и отправляться в приключения в одиночку или с друзьями.

Wardens of Avalon выйдет 9 февраля на PC в Steam.