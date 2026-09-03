30 тысяч игроков уже заполнили сервера тактического шутера Wardogs за сутки до старта беты

Ажиотаж вокруг амбициозного сетевого шутера Wardogs не спадает. Обычно даже самые многообещающие проекты начинают терять популярность к релизу после многочисленных бета-тестов и красивых трейлеров. Но у игры от Bulkhead Interactive есть все шансы стать серьезным конкурентом Battlefield и Call of Duty.

Студия запланировала финальное тестирование перед скорым выходом проекта. За сутки до официального запуска матчей авторы открыли для игроков тренировочный полигон. Там можно было лишь опробовать оружие на мишенях и поездить на броневиках. Однако интерес аудитории превзошел все ожидания авторов.

В пике на простом полигоне одновременно находилось 30 тысяч человек. Геймдиректор проекта Джо Брэммер не скрывал своего удивления в социальной сети X.

Почему 25 тысяч из вас сидят в тире? Вы люди вообще чокнутые!

— эмоционально отреагировал разработчик на активность сообщества.

Прошлый плейтест шутера привлек почти 500 тысяч игроков. Тогда серверы игры рухнули в первый же час. Поэтому нынешний этап решили сделать более закрытым. Попасть в него можно только по предзаказу игры в Steam. Авторы назвали это «управляемым пожаром». Команда хочет проверить сетевой код именно на той аудитории, которая гарантированно зайдет на серверы на релизе.

WARDOGS делает ставку на масштабные тактические сражения до 100 человек на карте. Закрытый стресс-тест продлится до 6 сентября, а полноценный запуск шутера в раннем доступе состоится 10 сентября.