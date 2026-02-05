Анонсирован WARDOGS - тактический шутер на 100 игроков с масштабными разрушениями

Британская студия BULKHEAD представила первый трейлер WARDOGS — амбициозного тактического шутера от первого лица, рассчитанного на сражения с участием до 100 игроков. Разработчики сразу подчёркивают: это не баттл-рояль и не extraction-шутер, а отдельный формат с упором на командную игру, экономику и разрушаемое окружение.

В матчах WARDOGS игроки выступают в роли наёмников и делятся на три противоборствующие команды, сражаясь за контроль над крупной зоной на огромной карте. Действие разворачивается в заброшенном промышленном регионе Восточной Европы, где практически всё окружение поддаётся разрушению.

Ключевой особенностью игры стала денежная система. Каждый матч начинается с фиксированной суммы, которую нужно потратить на оружие, технику и снаряжение. Деньги зарабатываются за любые действия на поле боя — от уничтожения врагов до захвата территорий. При этом после окончания матча прогресс обнуляется, а следующий бой снова начинается с одинаковых условий для всех участников.

Геймплей обещает широкий спектр тактических возможностей: от воздушных боёв и использования тяжёлой техники до скрытных операций и снайперской работы на больших дистанциях. В WARDOGS также заявлены элементы прогрессии, строительство баз и масштабные перестрелки с участием авиации и бронетехники.

Разработчики описывают проект как песочницу, где игрок сам решает, как вести бой — в одиночку или в составе группы, агрессивно или скрытно. В ближайшее время стартует этап тестирования, записаться на который уже можно через Steam. Выход WARDOGS в раннем доступе ожидается до конца текущего года.