Авторы шутера WARDOGS открыли запись на тестирование пре-альфа версии

Студия BULKHEAD совместно с издателем Team17 объявила о начале набора участников для предстоящих игровых тестов своего нового проекта под названием WARDOGS. Разработчики призывают геймеров, желающих опробовать раннюю версию тактического шутера, подать заявку через специальную форму на официальном сайте. Команда подчеркивает важность добавления игры в список желаемого в Steam и вступления в Discord сообщества для повышения шансов на получение приглашения.

Представители студии сделали акцент на том, что количество доступных мест на данном этапе будет крайне ограничено, так как масштабирование серверов происходит постепенно. Авторы отдельно отметили, что предстоящее тестирование не является типичной маркетинговой бетой, предназначенной для рекламы. Главная цель мероприятия заключается в получении реальной обратной связи от игроков и сборе отчетов об ошибках для улучшения технического состояния проекта.

Интерес к игре стремительно растет, о чем свидетельствует недавний отчет разработчиков. Всего за 3 дня с момента полноценного анонса и показа трейлера проект добавили в список желаемого более ста тысяч пользователей Steam. Это подтверждает высокий спрос на масштабные сетевые шутеры с элементами общевойскового боя и разрушаемости.

Проект WARDOGS представляет собой шутер от первого лица с поддержкой до 100 игроков на одной карте. Геймплей строится вокруг сражений за контроль над зонами, где перестрелки сочетаются с механикой строительства баз и тотального разрушения окружения. Ключевой особенностью игры является экономическая система, поощряющая командное взаимодействие: игроки получают деньги за помощь союзникам и выполнение задач, которые затем тратят на покупку оружия, техники и экипировки прямо во время матча. Выход игры в ранний доступ запланирован на 2026 год.