Авторы тактического шутера Wardogs назвали жалобы игроков на звуки шагов "обезьяньим фидбеком"

Команда британской студии Bulkhead, разрабатывающая масштабный тактический шутер Wardogs, столкнулась с волной критики со стороны игрового сообщества из-за позиционирования звуков перемещения. После недавнего релиза проекта в раннем доступе на платформе Steam форумы и серверы обратной связи наполнились жалобами геймеров, заявляющих о неспособности расслышать шаги приближающихся противников в разгаре матчей на 100 человек.

Аудиодиректор студии Шон Гараван в ходе беседы на тематическом подкасте Audio Logs от 21 октября 2026 года признался, что подобные претензии внутри команды разработки называют термином обезьяний фидбек. Под этим понятием авторы подразумевают импульсивную реакцию пользователей, которые после внезапной гибели впадают в ярость, стучат по клавиатуре и сразу обвиняют аудиодвижок в технических неполадках, не пытаясь трезво оценить тактические ошибки на поле боя.

В студии существует понятие фидбека шимпанзе, когда после гибели в бою на эмоциях начинается агрессивный спам по клавиатуре. Чаще всего поводом становятся шаги или непонимание направления вражеского огня, а нарастающая фрустрация выливается в претензии к звуку.

- Шон Гараван, аудиодиректор Bulkhead

По словам звукового директора, механика перемещения в Wardogs намеренно создавалась с упором на тактическую скрытность. В игре предусмотрены 4 различные градации движения, включающие скрытный шаг в приседе, обычную ходьбу, спринт и тактический рывок с оружием. Если боец передвигается на корточках или медленно шагает, громкость звуков шагов падает почти до минимума, что позволяет устраивать эффективные засады на невнимательных соперников.

Ситуацию с акустической читаемостью дополнительно обострил старт 2 сезона, принесший на серверы динамическую штормовую погоду. Проливной дождь существенно повысил общий уровень фонового шума на локациях, заглушая не только осторожные шаги, но и часть отдаленных выстрелов. Вместо того чтобы подстраиваться под изменившиеся условия видимости и слухового контроля, многие игроки предпочли покидать дождливые карты или требовать отключения осадков на частных серверах.

К дискуссии подключился технический саунд-дизайнер студии SweejTech Альбин Янссон, ранее работавший в шведской компании DICE над сериями Battlefield и Star Wars Battlefront. Специалист отметил, что в соревновательных сетевых проектах балансировка звука всегда сталкивается с неразрешимым конфликтом между реалистичной физикой акустических сред и требованиями игроков к абсолютной читаемости окружения, когда каждый пользователь хочет слышать противника сквозь бетонные преграды.

Шон Гараван подчеркнул, что за все время публичного тестирования в службу поддержки студии так и не поступило ни одной видеозаписи, подтверждающей программный сбой или полное пропадание звуков бегущего врага.