Авторы тактического шутера Wardogs рассказали о монетизации и планах на релиз

Студия Bulkhead Interactive опубликовала новое видео с ответами на вопросы о своём шутере Wardogs, подробно рассказав о планах по монетизации и геймплею. Разработчики подтвердили: в игре не будет премиум-валюты, платных скинов или микроплатежей. Косметика будет открываться исключительно через игровые достижения. «Когда вы видите игрока с уникальными скинами, вы должны понимать, что он заработал их своими действиями, а не деньгами», — пояснил один из создателей проекта.

Wardogs описывается как смесь динамичных шутеров вроде Battlefield и Call of Duty с более реалистичными проектами, такими как Escape from Tarkov и Squad. Управление обещает быть отзывчивым, а прогрессия — зависеть от стиля игры: чем чаще игрок использует определённую тактику или роль, тем больше наград он откроет. Вместо автоматического подбора матчей будет браузер серверов, позволяющий выбирать игровой опыт и обеспечивающий разнообразие.

Победа в матче не станет единственным показателем успеха — учитываться будут внутриигровые заработки и вклад в командные действия. Для финансирования дальнейшей разработки студия планирует выпускать новый контент и поддерживать прозрачное общение с сообществом.

Ранний доступ на PC намечен на конец 2026 года и продлится от 12 до 24 месяцев. Консольные версии для PlayStation и Xbox появятся позже, но сроки пока не определены. Разработчики подчёркивают, что не стремятся создать «убийцу» Battlefield, а хотят предложить альтернативный опыт и стабильное сообщество от 3 до 10 тысяч активных игроков. Также ожидается система разрушения окружения, детали которой пока держатся в секрете.

Wardogs обещает стать честным, командным и реалистичным шутером для преданных игроков, ищущих альтернативу крупным AAA-проектам.