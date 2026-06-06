Авторы Wardogs высмеяли споры о статистике Steam и признали неизбежное падение онлайна после релиза

Студия Bulkhead объявила, что военный шутер Wardogs выйдет в раннем доступе Steam раньше запланированного срока. Разработчики сообщили, что запуск состоится уже этим летом, а вместе с анонсом решили заранее ответить на один из самых популярных вопросов вокруг многопользовательских игр — показатели онлайна.

В опубликованном обращении команда подчеркнула, что никогда не ставила перед собой цель создать крупнейший шутер на рынке. Вместо этого разработчики сосредоточились на формировании стабильного сообщества и намерены использовать опыт прошлых проектов, чтобы избежать прежних ошибок.

По оценкам студии, для успешного развития Wardogs будет достаточно активной аудитории в пределах от 3 до 5 тысяч игроков. В Bulkhead отмечают, что любые показатели выше этого уровня станут приятным бонусом, но не являются обязательным условием для дальнейшей поддержки игры.

Особое внимание авторы уделили распространённой практике оценивать успех проектов исключительно по статистике Steam. Разработчики прямо заявили, что после выхода в раннем доступе количество игроков неизбежно сократится, однако это не повлияет на их планы по развитию проекта. По их словам, снижение онлайна после релиза является естественным процессом для большинства многопользовательских игр.

В студии считают, что вокруг открытой статистики Steam сформировалась нездоровая культура постоянных сравнений, из-за которой многие игроки воспринимают любое падение аудитории как признак провала. Разработчики уверены, что реальная картина гораздо сложнее, а успех игры определяется не только пиковыми показателями, но и способностью удерживать заинтересованное сообщество на протяжении длительного времени.

Wardogs станет самым амбициозным проектом Bulkhead за последние годы. Команда рассчитывает развивать игру совместно с игроками и не намерена гнаться за рекордными цифрами, предпочитая сосредоточиться на долгосрочной поддержке и улучшении игрового процесса.