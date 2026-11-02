Bulkhead решила не торопиться с третьим сезоном Wardogs, чтобы не повторять ошибки прошлого

Студия Bulkhead отложила публикацию специального девблога, в котором собиралась подвести итоги второго сезона Wardogs и представить планы на третий. Изначально разработчики хотели объединить разбор ошибок с анонсом будущего контента, однако теперь решили взять дополнительное время, чтобы подготовить более точный план развития игры и не давать поспешных обещаний.

Как объяснил комьюнити-менеджер Брайан «L0ssy» МакКранн, команде необходимо окончательно определиться с дальнейшим курсом. Причины такого решения ранее обозначил исполнительный продюсер Джо Браммер: по его словам, во втором сезоне Bulkhead слишком остро реагировала на отзывы игроков и попыталась выпустить слишком много контента за короткий срок. В результате пострадало качество обновлений, а студия отошла от привычного итеративного подхода к разработке.

Третий сезон Wardogs должен стартовать 12 ноября. Одним из его нововведений станут специальные «примитивные» серверы, где игрокам ограничат доступ к высокоуровневому снаряжению, тяжёлой технике и артиллерии. Такой формат позволит сосредоточиться на тактических сражениях с использованием экипировки ранних и средних уровней.

Вместе с началом сезона разработчики проведут очередной вайп экономики. Кроме того, из-за сокращённой продолжительности текущего этапа Bulkhead продлит срок доступности эксклюзивных золотых обликов.

Похоже, студия решила сделать ставку на более размеренное развитие Wardogs: после попытки ускорить выпуск контента команде предстоит вернуть качество обновлений и доверие игроков.