Разработчики из Bulkhead выпустили небольшое обновление баланса для военного шутера WARDOGS. Основная часть патча 0.31 — корректировка цен на различное оружие и снижение уровней разблокировки танков. Студия называет обновление «очень незначительным» и обещает более масштабные изменения в будущем.

Bulkhead отметила, что команда знает о продолжающихся дискуссиях по поводу внутриигровых предметов, оружия и техники, их баланса и путей разблокировки. Сейчас разработчики изучают наилучшие способы внести изменения, которые улучшат ситуацию, но эта работа потребует значительно больше времени.

Что изменилось?

Боеприпасы для .50-калиберного орудия подешевели, чтобы снизить эксплуатационные расходы танка Wolf-110. В 3-м сезоне студия уже снижала цену самого орудия, но это не полностью решило проблему стоимости боеприпасов.

Пулемёты подешевели, чтобы уменьшить неудобства. Студия признаёт, что этот тип оружия сейчас в неудобном положении, и в будущих обновлениях появятся стимулы для его использования, включая помощь в подавлении огня. Это более масштабная работа.

Verba активно использовался в этом сезоне, но не создавал финансового стимула для покупки. Снижение цены делает промах менее болезненным и приобретение более выгодным.

Танки получили снижение уровней разблокировки. В прошлом сезоне они были на поле боя с первого дня, и Bulkhead не хотела повторения. Теперь, когда сезон в разгаре и действует модификатор опыта, уровни можно немного снизить.

Бинты и коктейли Молотова также подешевели — небольшие изменения в стоимости снаряжения пехоты.

Изменения цен

.50 cal: с $250 до $200

с $250 до $200 Бинт: с $200 до $180

с $200 до $180 Индивидуальная аптечка: с $800 до $750

с $800 до $750 Коктейль Молотова: с $340 до $240

с $340 до $240 Пила M249: с $3200 до $2800

с $3200 до $2800 PKM: с $4100 до $3600

с $4100 до $3600 Verba: с $800 до $600

Изменения уровней разблокировки

Т-72Б3: с 35-го до 27-го уровня

с 35-го до 27-го уровня SPH-2: с 40-го до 32-го

с 40-го до 32-го Flakpanzer Gepard: с 45-го до 35-го

с 45-го до 35-го L2A6: с 50-го до 45-го

Полный список изменений доступен в примечаниях к патчу.