"Если не согласны, пожалуйста, не покупайте": Создатели Wardogs будут повышать цену игры в раннем доступе

Bulkhead Interactive намерена постепенно повышать цену Wardogs на протяжении всего периода раннего доступа в Steam. Сейчас шутер стоит 39,99 доллара, однако разработчики считают справедливым увеличивать стоимость по мере появления нового контента и развития проекта.

Глава Bulkhead Джо Браммер рассказал GamesRadar+, что примерно через 12 месяцев, когда Wardogs должна достичь версии 0.5, цена вырастет до 49,99 доллара. Ещё через год она достигнет 59,99 доллара. При этом нынешняя стоимость рассматривается как возможность купить игру дешевле на раннем этапе разработки.

Браммер подчёркивает, что игроки, которым текущая цена кажется слишком высокой, могут просто дождаться дальнейшего развития Wardogs и приобрести игру позднее. По его словам, студия намеренно придерживается дифференцированной ценовой политики: чем больше становится проект, тем выше должна быть его стоимость.

Глава Bulkhead также объяснил подход высокими затратами на разработку. Он считает Wardogs проектом на границе между инди- и AA-играми, создание которого требует серьёзных ресурсов, особенно с учётом графики и физики крупного FPS.

При этом Браммер признаёт, что повышение цены ещё до выхода версии 1.0 может вызвать недовольство игроков. Однако в Bulkhead считают такую модель необходимой для долгосрочной поддержки проекта.

Таким образом, покупатели Wardogs получают простой выбор: приобрести игру сейчас по минимальной цене или дождаться более наполненной версии, но уже за 49,99 или 59,99 доллара. Разработчики заранее предупреждают о повышении стоимости и не скрывают, что намерены придерживаться этой схемы на протяжении раннего доступа.