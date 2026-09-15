Глава студии Bulkhead открыто требует от подчиненных кранчей и увольнял пятую часть разработчиков каждый год

Громкий коммерческий триумф сетевого тактического боевика Wardogs вскрыл шокирующие подробности внутренней кухни британской студии Bulkhead. Руководитель компании Джо Браммер в эфире подкаста The Game Business Show открыто заявил о приверженности максимально жестким условиям труда. Глава студии признался, что открыто требует от команды сверхурочной работы и принципиально отвергает возможность создания качественных видеоигр на дистанционном режиме, настаивая на исключительно офисном присутствии разработчиков в британском городе Дерби.

Особое внимание в студии уделяют фильтрации потенциальных кандидатов еще до этапа официального собеседования. Джо Браммер пояснил, что руководство целенаправленно изучает личные профили соискателей в социальных сетях. Если специалист регулярно высказывается против переработок и публикует критику в адрес кранчей, двери в студию для него закрываются навсегда. По словам Браммера, подобные сотрудники не смогут вписаться в существующие реалии и неизбежно начнут воспринимать высокие требования руководства как рабский труд.

Однако одними лишь систематическими переработками жесткая кадровая политика не ограничивалась. В ходе беседы генеральный директор Bulkhead раскрыл мрачную статистику регулярных сокращений персонала. Выяснилось, что на протяжении последних 6 лет руководство студии ежегодно увольняло примерно 20% от общего числа сотрудников. Текущий год стал первым в истории команды за долгое время, когда масштабную чистку штата удалось предотвратить благодаря феноменальным стартовым показателям нового проекта.

Необходимость регулярных увольнений Браммер объяснил постоянными ошибками в масштабировании и цикличностью производства. Студия раздувала штат на пиковых этапах разработки, после чего была вынуждена избавляться от десятков специалистов с формулировкой об адекватной продуктивности ради удержания минимальных операционных расходов. При этом глава студии подчеркнул, что попавшим под сокращение сотрудникам выплачивали щедрые компенсационные пакеты, чтобы сгладить последствия оптимизации бюджета.

Столь бескомпромиссная внутренняя среда позволила британскому коллективу удержаться на плаву после разрыва отношений с китайским гигантом Tencent за 9 месяцев до релиза и довести проект до финала собственными силами. Проект Wardogs преодолел планку в 2 млн проданных копий всего за один премьерный уикенд и мгновенно окупил все затраты на производство. В настоящее время в рядах Bulkhead числится около 100 человек, чьи рабочие места оказались временно спасены благодаря финансовому успеху шутера.