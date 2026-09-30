Глава Wardogs: баланс не исправят даже к старту второго сезона - главная ошибка была в серверах

Браммер согласился с наблюдением игрока, который отметил, что ранняя стадия прогрессии в Wardogs приносит больше удовольствия из-за отсутствия персонажей с бронёй четвёртого уровня. По его мнению, разработчики сознательно сделали первый сезон коротким, понимая, что баланс потребует длительной настройки.

«Балансировка любой игры изначально строится на предположениях и постепенно корректируется по мере появления реальной статистики и опыта игроков, — пояснил Браммер. — Поэтому мы даже не сможем сделать всё правильно ко второму сезону».

Главной же ошибкой глава студии назвал систему серверов. Он подчеркнул, что команде следовало с самого начала обеспечить полноценную поддержку серверов сообщества и запустить официальные серверы с пехотными боями и ограничением уровня. Именно эти проблемы, по его словам, требуют первоочередного внимания.

Wardogs находится в раннем доступе на ПК. Ранее игра разошлась тиражом более двух миллионов копий за первую неделю, однако столкнулась с критикой из-за дисбаланса и технических проблем.