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WARDOGS 10.09.2026
Мультиплеер, Шутер, Тактика, От первого лица
5.8 96 оценок

"Идите играть в GTA 6": глава студии разработчиков WARDOGS объявил о месячном перерыве в работе студии

IKarasik IKarasik

Студия Bulkhead Studios, создатели шутера WARDOGS, приостановит работу над игрой на весь декабрь. Генеральный директор компании Джо Браммер объяснил решение необходимостью дать команде отдохнуть после нескольких месяцев напряжённой работы и довольно резко посоветовал недовольным игрокам переключиться на Grand Theft Auto 6.

Bulkhead решила не торопиться с третьим сезоном Wardogs, чтобы не повторять ошибки прошлого

В интервью журналу Edge Браммер рассказал, что сотрудникам приходилось брать на себя обязанности за пределами своих должностей и выполнять сразу несколько разных задач, поскольку все были заинтересованы в успехе проекта. Теперь студия собирается на месяц отойти от разработки. «Мы дадим игрокам понять, что в декабре они могут идти куда подальше. Идите играть в GTA 6 — нам нужно отдохнуть от всего этого», — заявил руководитель Bulkhead.

Браммер понимает, что после возвращения в январе команду будет ждать множество жалоб и сообщений об ошибках, однако менять решение студия не собирается. WARDOGS вышла в ранний доступ в сентябре. Этот запуск помог Bulkhead получить дополнительные средства на дальнейшую разработку и подготовку полноценной версии 1.0. За это время шутер добился заметного коммерческого успеха и стал одним из наиболее успешных представителей жанра за последние годы.

Впрочем, длительный перерыв в поддержке игры может обернуться проблемами. В прошлом году разработчики из Embark Studios также взяли продолжительную паузу после запуска игры ARC Raiders. За время их отсутствия накопились жалобы на ошибки, активизировались читеры, а отношение игроков к проекту заметно ухудшилось. В январе команде пришлось наверстывать упущенное и разбираться с проблемами, возникшими за время праздничных выходных.

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