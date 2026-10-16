"Мы облажались": разработчики Wardogs признали провал второго сезона и убрали бонусы

Студия Bulkhead признала, что запуск второго сезона Wardogs прошёл неудачно. Генеральный директор компании Джо Браммер прямо заявил: «Мы ошиблись, мы облажались». Разработчики рассчитывали улучшить баланс команд, но эксперимент с дополнительными наградами привёл к обратному результату. Бонусы уже убрали с помощью экстренного обновления.

Во втором сезоне игрокам за Blue Team стали начислять на 5% больше игровой валюты и на 2,5% больше опыта. Команда прежде считалась самой слабой, поэтому разработчики надеялись привлечь к ней больше пользователей. Однако бонусы быстро заинтересовали опытных игроков, которые начали массово выбирать Blue Team, быстрее открывать мощное снаряжение и получать преимущество в матчах. В результате команда, которую пытались усилить, стала доминировать в игре.

По словам Браммера, дополнительные награды задумывались как эксперимент примерно на неделю, но разработчики недооценили последствия. При этом глава Bulkhead не согласился с критикой, что студия проигнорировала основные проблемы баланса. В частности, команда переработала расположение точек появления игроков на карте Bakurani и, по словам разработчиков, провела достаточно тестов, чтобы выровнять ситуацию. В итоге студия решила отказаться от бонусов и признала, что выбранный подход не сработал.

Несмотря на неудачу, Wardogs продолжает развиваться в раннем доступе. Игра получила большой коммерческий успех, из-за которого разработчикам приходится одновременно справляться с растущей аудиторией, дорабатывать баланс и готовить версии для консолей. Ранее Bulkhead также рассказывала, что ради стабильной работы на Xbox Series S студии приходится ограничивать некоторые возможности игры.

Во втором сезоне появились и другие изменения, включая новую систему дождя, влияющую на игровой процесс. Осадки затрудняют обнаружение шагов противников, а пилотам становится значительно сложнее видеть происходящее. Теперь разработчикам предстоит учесть реакцию сообщества и продолжить настройку Wardogs перед полноценным релизом версии 1.0.