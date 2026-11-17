Глава студии Bulkhead Interactive, отметившейся успешным запуском сетевого шутера Wardogs, продолжает делать провокационные заявления. На этот раз Джо Браммер во время своего стрима эмоционально отреагировал на ролик от блогеров и вместе с нецензурными выражениями вспомнил про Electronic Arts.

Поводом для такого высказывания стал ролик от EclipseFPS под заголовком «Bulkhead окончательно оторвалась от реальности», в котором автор жестко раскритиковал техническое состояние Wardogs после релиза и компетентность команды авторов. Браммер решил разобрать претензии блогера в прямом эфире. Здесь нужно сразу отметить, что с отдельными замечаниями по багам глава студии согласился, однако выпады в адрес непосредстенно команды разработчиков вызвали у него сильный гнев.

Руководитель Bulkhead обвинил создателей контента в бесконечном паразитировании на негативе и лицемерии, сравнив политику независимой команды с методами издательских гигантов уровня Electronic Arts.

Круговорот контента крутится бесконечно: вы делаете дешевые кликбейтные ролики, собираете просмотры и крутите рекламу. Потом мы выпускаем обновление, вы начинаете хвалить игру, а затем цикл повторяется снова. И только потому, что мы не гребаная EA, которая будет заискивать перед вами на старте со словами „уж в этот-то раз все будет иначе“, чтобы вы потом два года мусолили одно и то же! Мы делаем честный контент. Поэтому не смейте нападать на мою команду. Хотите поливать кого-то грязью — нападайте лично на мен».

— заявил руководитель

Ранее на Gamescom он открыто заявлял, что студия не пытается угодить абсолютно всем: «Мы прямо говорим: не покупайте игру, оформляйте возврат средств, если она вам не по вкусу. У нас есть четкое видение проекта, и мы не будем менять его в угоду отдельным недовольным группам».

Кроме того, в начале этого месяца глава Bulkhead уже привлек к себе внимание заявлением о том, что вся студия в полном составе уйдет на весь декабрь в отпуск, а игрокам он прямо порекомендовал «пойти поиграть в GTA 6», пока разработчики отдыхают от офиса.