Новый шутер Wardogs впечатлил игроков: фанаты называют его возможным наследником Battlefield и Arma

Новый масштабный FPS Wardogs может стать одним из главных открытий жанра, если верить игрокам, которые получили доступ к закрытому тестированию. После первых матчей многие сравнивают проект с Battlefield и Arma, но отмечают, что у игры есть собственный подход.

Wardogs предлагает масштабные сражения с участием до 100 игроков, огромные карты, технику, разрушаемое окружение, сбор ресурсов и более тактическую стрельбу. При этом разработчики добавили необычную механику: после смерти игрок возвращается на базу и заново собирает экипировку, покупая оружие и снаряжение за заработанные деньги.

Финансы можно получать за уничтожение врагов, захват целей и помощь команде. Более того, игроки могут буквально награждать союзников деньгами за спасение, лечение или транспортировку на вертолете.

Участники теста особенно хвалят атмосферу долгих боев. Матчи могут длиться больше часа, позволяя игрокам менять тактику, использовать технику и постепенно погружаться в происходящее, а не просто участвовать в быстрых перестрелках.

Некоторые игроки уже называют Wardogs проектом с большим потенциалом, который может предложить опыт Arma в более доступной форме. При этом без критики не обошлось: фанаты попросили улучшить темп игры, добавить сохранение наборов снаряжения и доработать баланс оружия и техники.

После тестирования разработчики из Bulkhead сообщили, что скоро раскроют новые детали о проекте. Ожидается, что Wardogs получит дату выхода в раннем доступе на ПК.