"Получаете $100 тысяч и не хотите перерабатывать? Идите к чёрту": глава Wardogs выступил в защиту переработок

Генеральный директор Bulkhead Джо Брэммер вновь высказался о переработках в игровой индустрии. Руководитель студии, создавшей Wardogs, заявил, что в определённые периоды перед релизом работа может становиться важнее личной жизни, а хорошо оплачиваемым разработчикам, которые категорически отказываются задерживаться сверх рабочего времени, стоит пересмотреть своё отношение.

В интервью Edge Брэммер рассказал о рабочей культуре Bulkhead и подчеркнул, что от сотрудников ожидают готовности приложить дополнительные усилия, когда проект находится на критически важном этапе разработки.

По его словам, в студии иногда приходится перерабатывать, особенно непосредственно перед важными этапами или релизом.

Иногда жизнь важнее. Но иногда, накануне релиза игры, которая обеспечивает вас работой, работа важнее.

Особенно резко Брэммер высказался о разработчиках, которые получают высокую зарплату, но категорически отказываются работать сверх установленного графика.

Он привёл в пример собственную мать, которая работала учителем, а позднее директором школы. По словам руководителя Bulkhead, он видел, сколько дополнительной работы ей приходилось выполнять за значительно меньшие деньги.

Брэммер заявил, что разработчикам, получающим около $100 тысяч в год и считающим любую дополнительную работу неприемлемой, необходима «проверка реальностью». Подобный подход он назвал «калифорнийской чушью».

Ранее глава Bulkhead уже говорил, что ожидает от разработчиков готовности к переработкам в случае необходимости. Он также рассказывал, что при найме сотрудников студия обращает внимание на публичные высказывания кандидатов в социальных сетях.

Если потенциальный сотрудник категорически выступает против любых переработок независимо от обстоятельств, руководство может решить, что рабочая культура Bulkhead ему не подходит.

При этом Брэммер уточнял, что переработки в студии не являются обязательными. Во время подготовки бета-версии Wardogs в июне 2026 года, когда команда отставала от графика, сотрудникам предложили в течение четырёх недель работать дополнительно по два часа с понедельника по четверг.

По словам Брэммера, от такого режима можно было отказаться без каких-либо последствий.